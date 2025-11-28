Не только Буковель: лучшие места в Карпатах для отдыха в 2025 году (фото)
Украинец по имени Вадим рассказал о небанальных местах для отдыха в Карпатах. Мужчина посетил Львовскую область и Закарпатье.
Он показал, где можно оздоровиться и просто провести время в тишине и покое. Вадим поделился тремя интересными локациями в Instagram.
Отдых в Карпатах 2025
"Куда поехать на отдых в Карпатах этой осенью, если не в Буковель и не Яремче", — сказал Вадим.
Первым в его списке был Шаян — уникальное село на Закарпатье, его еще называют "маленькой Швейцарией".
"Здесь очень уютно, красивые дома, озеро, лечебные воды", — отметил автор ролика.
Второй карпатской рекомендацией стала Сходница.
"Если ищете топовые отели с панорамными бассейнами, красивейшую природу и спокойный отдых, это точно ваш вариант. До Львова рукой подать", — сказал украинец.
Воеводино — маленький курорт на Закарпатье. Сюда Вадим советовал бы ехать за тишиной и спокойствием. Есть несколько отелей, ресторанов, свое озеро и парк.
"Все-таки Карпаты — это не только Буковель и Яремче. Красивых мест в горах еще много", — подписал Вадим видео.
Реакция людей
В комментариях украинцы добавили еще несколько вариантов локаций для отдыха и попросили автора сделать продолжение:
- "Это точно. Были в этой местах — невероятно. Велятино, это невероятное место силы. Термальные воды. И рядом с Шаяном. Да и Хуст рядом".
- "А еще Береговое (Жаворонок, Косино), Ясиня, Яблуница".
- "Нужна вторая часть".
