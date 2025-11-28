Не только Буковель: лучшие места в Карпатах для отдыха в 2025 году (фото)

Украинец по имени Вадим рассказал о небанальных местах для отдыха в Карпатах. Мужчина посетил Львовскую область и Закарпатье.

Он показал, где можно оздоровиться и просто провести время в тишине и покое. Вадим поделился тремя интересными локациями в Instagram.

Отдых в Карпатах 2025

"Куда поехать на отдых в Карпатах этой осенью, если не в Буковель и не Яремче", — сказал Вадим.

Первым в его списке был Шаян — уникальное село на Закарпатье, его еще называют "маленькой Швейцарией".

"Здесь очень уютно, красивые дома, озеро, лечебные воды", — отметил автор ролика.

Шаян — уникальное село на Закарпатье Фото: Instagram

Второй карпатской рекомендацией стала Сходница.

"Если ищете топовые отели с панорамными бассейнами, красивейшую природу и спокойный отдых, это точно ваш вариант. До Львова рукой подать", — сказал украинец.

Сходница Фото: Instagram

Воеводино — маленький курорт на Закарпатье. Сюда Вадим советовал бы ехать за тишиной и спокойствием. Есть несколько отелей, ресторанов, свое озеро и парк.

Воеводино Фото: Instagram

"Все-таки Карпаты — это не только Буковель и Яремче. Красивых мест в горах еще много", — подписал Вадим видео.

Фото: Instagram

Реакция людей

В комментариях украинцы добавили еще несколько вариантов локаций для отдыха и попросили автора сделать продолжение:

"Это точно. Были в этой местах — невероятно. Велятино, это невероятное место силы. Термальные воды. И рядом с Шаяном. Да и Хуст рядом".

"А еще Береговое (Жаворонок, Косино), Ясиня, Яблуница".

"Нужна вторая часть".

