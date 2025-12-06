Мужчина купил старый дом в Карпатах: что он увидел внутри (фото)

Евгений вместе со своей семьей реставрирует заброшенную усадьбу посреди гор. Результатами своей работы он делится в социальных сетях, рассказывая обо всех преимуществах и недостатках такого жилья.

Хозяин восстанавливает старый деревянный дом на склоне Боржавского хребта Карпат. Его усадьба расположена между горами и лесами возле ручья. Евгений мечтает восстановить дом и создать там приют для покоя, вдохновения и отдыха. Что из этого получилось, — узнавайте в материале Фокуса.

"Почему я купил домик на склонах Боржавы? Потому что люблю эту местность. Это первый горный хребет в Карпатах, на который я поднялся. Я встречал на его вершинах солнце. Каждый год ездил на Шипот. И, конечно, проехал его на велосипеде", — отмечает автор YouTube-канала.

Обзор дома в Карпатах

В своем первом видео, которое набрало наибольшее количество просмотров, он проводит экскурсию по своему помещению и оценивает, что именно придется менять и ремонтировать.

"Давайте внутрь зайдем этого домика и посмотрим, что нас там ждет. Вот там еще один домик — хлев. Это тоже это территория. И вот здесь я вижу даже речушка маленькая под ногами какая-то течет... Такая небольшая комнатка, девять квадратов. Старая. Здесь дверь 150 см. Какая-то кладовка вот такая, здесь цепь для пилы. Есть еще общая комната. Высота — 210 см, а я 194 см роста. Представьте себе. Да, достаточно комфортно чувствую себя в этом пространстве. Ну, такой себе домик", — комментирует он.

Планы по ремонту

Далее мужчина поделился со зрителями своими планами.

"В планах в будущем поднять немного этот потолок, и чтобы это была полноценная такая избушка и посмотрим, возможно, еще достроим небольшой кусочек. Ну, сейчас хотелось бы сделать небольшую реставрацию этого дома. Посмотрим на пол... Так что сначала убираем, вычищаем все. Ну и дальше будем смотреть на обстоятельства, какие у нас тут будут нюансы. Посмотрите в выключатели. Вау, свет есть, розетка есть", — добавляет хозяин.

Евгений делает ремонт в усадьбе Фото: YouTube

Что пишут люди?

Пользователи сети засыпали его комментариями. Большинство из них — положительные.

"Я человек, который обожает природу. Этот дом настоящая мечта. Река прямо возле дома, а вдали красивые горы. Такие видео на тему реставрации трогают за душу, поэтому с нетерпением жду новое видео", — написал один из зрителей.

Комментарии зрителей Фото: YouTube

Другой добавил: "Поздравляю из украинского Краматорска. Очень понравилось это видео. Завидую по доброму. Желаю вдохновения и оптимизма в преодолении ожидаемых трудностей".

Еще кто-то высказался: "Вау, интересное видео! Тоже мечтаем о домике в Карпатах... Но у нас пока еще только мечты... А Вам успехов, осуществления всех планов и задумок! Переселенка из Донбасса, Харькова".

