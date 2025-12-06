Чоловік купив стару хату в Карпатах: що він побачив всередині (фото)

Євген разом зі своєю родиною реставрує покинуту садибу посеред гір. Результатами своєї роботи він ділиться в соціальних мережах, розповідаючи про всі переваги та недоліки такого житла.

Господар відновлює стару дерев’яну хату на схилі Боржавського хребта Карпат. Його садиба розташована між горами й лісами біля струмка. Євген мріє відновити хату та створити там прихисток для спокою, натхнення і відпочинку. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Чому я купив хатинку на схилах Боржави? Бо люблю цю місцевість. Це перший гірський хребет в Карпатах, на який я піднявся. Я зустрічав на його вершинах сонце. Кожного року їздив на Шипіт. І, звісно, проїхав його на велосипеді", — зазначає автор YouTube-каналу.

Огляд хати в Карпатах

У своєму першому відео, яке набрало найбільшу кількість переглядів, він проводить екскурсію своїм помешканням та оцінює, що саме доведеться змінювати та ремонтувати.

"Давайте всередину зайдемо цього будиночка і подивимося, що на нас там чекає. Ось там ще один будиночок — хлів. Це теж це територія. І ось тут я бачу навіть річечка маленька під ногами якась тече… Така невеличка кімнатка, дев'ять квадратів. Старезна. Тут двері 150 см. Якась комора ось така, тут ланцюг для пилки. Є ще загальна кімната. Висота — 210 см, а я 194 см росту. Уявіть собі. Так, досить комфортно відчуваю себе в цьому просторі. Ну, такий собі будиночок", — коментує він.

Плани щодо ремонту

Далі чоловік поділився з глядачами своїми планами.

"У планах в майбутньому підняти трішечки цю стелю, і щоб це була повноцінна така хатинка і подивимося, можливо, ще добудуємо невеличку шматинку. Ну, зараз хотілося б зробити невеличку реставрацію цього будинку. Подивимося на підлогу… Так що спершу прибираємо, вичищаємо все. Ну і далі будемо дивитися на обставини, які в нас тут будуть нюанси. Погляньте в вимикачі. Вау, світло є, розетка є", — додає господар.

Євген робить ремонт у садибі Фото: YouTube

Що пишуть люди?

Користувачі мережі засипали його коментарями. Більшість з них — позитивні.

"Я людина, яка обожнює природу. Цей будинок справжня мрія. Річка прямо біля будинку, а вдалині красиві гори. Такі відео на тему реставрації чіпають за душу, тож з нетерпінням чекаю нове відео", — написав один з глядачів.

Коментарі глядачів Фото: YouTube

Інший додав: "Вітаю з українського Краматорська. Дуже сподобалось це відео. Заздрю по доброму. Бажаю натхнення й оптимізму в подоланні очікуваних труднощів".

Ще хтось висловився: "Вау, цікаве відео! Теж мріємо про хатинку в Карпатах… Але в нас поки ще тільки мрії… А Вам успіхів, здійснення всіх планів та задумок! Переселенка з Донбасу, Харкова".

