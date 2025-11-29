Жінці надали житло від держави: що вона там зробила (фото)

Мег Джонстон, власниця соціального житла у Великій Британії, поділилася бюджетними, але й разом з тим кардинальними змінами, які вона внесла у свій будинок.

Завдяки креативності та дрібним покупкам, її житло, надане муніципалітетом, перетворилося на затишний і сучасний дім. Відео з результатами ремонту стало вірусним у TikTok, зібравши тисячі захоплених відгуків. Фокус звернув увагу на цю історію.

Жінка, зареєстрована у TikTok під ніком @megjohnston0, поділилася роликом під назвою: "Речі, які ми змінили у нашому соціальному житлі цього року, щоб воно стало схожим на справжній дім".

Ідеальне житло з типового будинку

На перших кадрах видно типовий соціальний будинок: голі стіни без шпалер і покриття на підлозі.

"Кожен метр ми перетворювали з думкою про стиль та затишок, але без шалених витрат", — пояснила Мег.

Ванна кімната "до" та "після" ремонту Фото: TikTok

Одна з найбільш помітних змін — оформлення вітальні, де з'явилися стильні стінові панелі та добірка особистих фотографій. У спальні з’явився глибокий і насичений акцент: одну зі стін було пофарбовано у темно-зелений колір. Для пом'якшення темного відтінку господиня використала світлі, природні текстури: ротанговий абажур та бежеву лляну постільну білизну. Також вона додала мінімалістичні настінні світильники.

Метаморфози на кухні

Справжню метаморфозу можна побачити на кухні. Там зникли типові ознаки соціального житла у Великій Британії: срібляста мийка, стільниці з соснової деревини та масивні срібні ручки шаф.

Ремонт на кухні "до" та "після" Фото: TikTok

Мег змогла повністю змінити вигляд кімнати, використовуючи бюджетні рішення: стару раковину замінили на білу модель із золотим краном, фасади шаф пофарбовані у модний колір, а старі ручки замінені на латунні, дешева рулонна штора поступилася місцем елегантній лляній.

Що пишуть люди?

Відео Мег швидко стало вірусним, зібравши понад 78 тисяч переглядів і 2,7 тисячі вподобайок. У коментарях користувачі мережі не стримували захвату.

"Має чудовий вигляд, ви маєте пишатися собою", — написав один із коментаторів.

"Прекрасний результат, чисто і свіжо. Інтер’єр не виглядає надмірно дорогим", — прокоментував інший.

"Неймовірно! Вітаю, ваш дім тепер просто приголомшливий", — додав наступний користувач.

Джонстон на власному прикладі довела, що для створення стильного інтер'єру не обов'язково мати величезний бюджет, достатньо лише креативного підходу.

