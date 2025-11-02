Переселенці заїхали у покинуту хату в селі: що вони там зробили (фото)
Олена, переселенка з Донбасу, разом з чоловіком придбала хату неподалік Умані, що у Черкаській області. Про всі етапи трансформації житла пара розповідає в роликах на своєму YouTube-каналі.
Олена зізнається, що уже кілька разів змінювала свої плани через тотальну нестабільність у країні. Спочатку це було пов’язано з бойовими діями на Донбасі, потім пандемією та повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Зрештою, вони наважились придбати сільську хату та розпочати там капітальний ремонт. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
Хата в селі поблизу Умані
"Я — Оленка, і я переселенка. Була, поки не купила будинок в селі. Тепер ми його розгрібаємо і ремонтуємо, щоб зробити з нього дім для нашої сім’ї. Під нашими відео ви почали просити розповісти про себе: хто ми, звідки, чим займаємось і як плануємо заробляти у селі. Ми вирішили, що це прекрасна тема для нового відео! Якщо хтось не знає, то я ілюстраторка, і маю канал про ілюстрацію та дизайн", — зазначає авторка в описі до свого відео, де розповідає про причину переїзду.
Олена каже, що перейшла з "офісу в декрет", а її чоловік став фрілансером, тож необхідності постійно жити у великому місті не було.
"Ми зрозуміли, що можемо переїхати десь у Черкаську область до родичів чоловіка. Як ми збираємося заробляти у селі? Я за освітою архітектор. Юра — викладач баяна. Ми з ним познайомилися на роботі, коли обидва працювали дизайнерами у рекламі. Все логічно. Тепер Юра створює 3D-моделі в IT для застосунків з доповненою реальністю, а я ілюстраторка", — додає жінка.
Що пишуть люди?
Глядачі підтримують переселенців та бажають їм якомога швидше впоратися з ремонтом.
- "Усе дуже гарне. Шанхай, то тимчасове, головне — власне житло!";
- "Живу в Європі, все в мене є. На Вас дивлюся із захопленням і трішечки заздрю. Моя мрія — жити в селі, у своєму будинку без того міського галасу… Борітеся — поборете! Молодці!";
- "Все у вас добре буде, дайте тільки час, бо ви великі молодці й трудяги, успіхів";
- "Ой які молодці. Не думала що так можна зробити. Дуже гарна робота!".
Наразі за життям пари слідкує майже 30 тисяч підписників.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Молода пара вирішила самостійно реставрувати дерев'яний будинок в селі на Черкащині.
- Українка вирішила залишити столицю та переїхала до покинутого бабусиного будинку в селі.
Крім того, посеред лісу чоловік збудував хату і розказує підписникам свого блогу про життя "під землею" без плати за оренду.