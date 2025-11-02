Переселенці заїхали у покинуту хату в селі: що вони там зробили (фото)

Олена, переселенка з Донбасу, разом з чоловіком придбала хату неподалік Умані, що у Черкаській області. Про всі етапи трансформації житла пара розповідає в роликах на своєму YouTube-каналі.

Олена зізнається, що уже кілька разів змінювала свої плани через тотальну нестабільність у країні. Спочатку це було пов’язано з бойовими діями на Донбасі, потім пандемією та повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Зрештою, вони наважились придбати сільську хату та розпочати там капітальний ремонт. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Хата в селі поблизу Умані

"Я — Оленка, і я переселенка. Була, поки не купила будинок в селі. Тепер ми його розгрібаємо і ремонтуємо, щоб зробити з нього дім для нашої сім’ї. Під нашими відео ви почали просити розповісти про себе: хто ми, звідки, чим займаємось і як плануємо заробляти у селі. Ми вирішили, що це прекрасна тема для нового відео! Якщо хтось не знає, то я ілюстраторка, і маю канал про ілюстрацію та дизайн", — зазначає авторка в описі до свого відео, де розповідає про причину переїзду.

Переселенці заїхали у покинуту хату в селі

Олена каже, що перейшла з "офісу в декрет", а її чоловік став фрілансером, тож необхідності постійно жити у великому місті не було.

"Ми зрозуміли, що можемо переїхати десь у Черкаську область до родичів чоловіка. Як ми збираємося заробляти у селі? Я за освітою архітектор. Юра — викладач баяна. Ми з ним познайомилися на роботі, коли обидва працювали дизайнерами у рекламі. Все логічно. Тепер Юра створює 3D-моделі в IT для застосунків з доповненою реальністю, а я ілюстраторка", — додає жінка.

Будинок старий, але потенційно придатний для проживання Фото: YouTube

Що пишуть люди?

Глядачі підтримують переселенців та бажають їм якомога швидше впоратися з ремонтом.

"Усе дуже гарне. Шанхай, то тимчасове, головне — власне житло!";

"Живу в Європі, все в мене є. На Вас дивлюся із захопленням і трішечки заздрю. Моя мрія — жити в селі, у своєму будинку без того міського галасу… Борітеся — поборете! Молодці!";

У хаті залишилось небагато меблів від попередніх господарів Фото: YouTube

"Все у вас добре буде, дайте тільки час, бо ви великі молодці й трудяги, успіхів";

"Ой які молодці. Не думала що так можна зробити. Дуже гарна робота!".

Наразі за життям пари слідкує майже 30 тисяч підписників.

