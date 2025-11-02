Переселенцы заехали в заброшенный дом в селе: что они там сделали (фото)

Елена, переселенка из Донбасса, вместе с мужем приобрела дом недалеко от Умани, что в Черкасской области. Обо всех этапах трансформации жилья пара рассказывает в роликах на своем YouTube-канале.

Елена признается, что уже несколько раз меняла свои планы из-за тотальной нестабильности в стране. Сначала это было связано с боевыми действиями на Донбассе, затем пандемией и полномасштабным вторжением РФ в Украину. В конце концов, они решились приобрести сельский дом и начать там капитальный ремонт. Что из этого получилось, — узнавайте в материале Фокуса.

Дом в селе вблизи Умани

"Я — Леночка, и я переселенка. Была, пока не купила дом в селе. Теперь мы его разгребаем и ремонтируем, чтобы сделать из него дом для нашей семьи. Под нашими видео вы начали просить рассказать о себе: кто мы, откуда, чем занимаемся и как планируем зарабатывать в селе. Мы решили, что это прекрасная тема для нового видео! Если кто-то не знает, то я иллюстратор, и у меня есть канал об иллюстрации и дизайне", — отмечает автор в описании к своему видео, где рассказывает о причине переезда.

Переселенцы заехали в заброшенный дом в селе

Елена говорит, что перешла из "офиса в декрет", а ее муж стал фрилансером, поэтому необходимости постоянно жить в большом городе не было.

"Мы поняли, что можем переехать где-то в Черкасскую область к родственникам мужа. Как мы собираемся зарабатывать в селе? Я по образованию архитектор. Юра — преподаватель баяна. Мы с ним познакомились на работе, когда оба работали дизайнерами в рекламе. Все логично. Теперь Юра создает 3D-модели в IT для приложений с дополненной реальностью, а я иллюстратор", — добавляет женщина.

Дом старый, но потенциально пригодный для проживания Фото: YouTube

Что пишут люди?

Зрители поддерживают переселенцев и желают им как можно скорее справиться с ремонтом.

"Все очень хорошо. Шанхай, это временное, главное — собственное жилье!";

"Живу в Европе, все у меня есть. На Вас смотрю с восхищением и немного завидую. Моя мечта — жить в селе, в своем доме без того городского шума... Боритесь — поборете! Молодцы!";

В доме осталось немного мебели от предыдущих хозяев Фото: YouTube

"Все у вас хорошо будет, дайте только время, потому что вы большие молодцы и трудяги, успехов";

"Ой какие молодцы. Не думала что так можно сделать. Очень хорошая работа!".

Сейчас за жизнью пары следит почти 30 тысяч подписчиков.

