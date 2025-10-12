Ничего не выбрасывать: украинцы приводят в порядок гнилой дом в селе за $6500 (фото)

В прошлом году молодая пара начала реставрировать деревянный дом в селе на Черкасщине. Ремонтом они занимаются самостоятельно, а результатами трансформации регулярно делятся со своими подписчиками в TikTok.

Алина и Руслан Хлебко утверждают, что вместе с переоформлением квартиры обошлось им в 6500 долларов. К сожалению, там нет газа, но проведено электричество. К их услугам земельный участок — 12 "соток". Что украинцам уже удалось сделать, — узнайте в материале Фокуса.

"Мы реставрировали старые откосы, и они заиграли совсем по-другому с новыми окнами. Старые окна мы даже не пытались реставрировать, потому что это себе дороже, да и нервы у нас не бесконечны. Мы восстановили печку, а сейчас в процессе реставрации печки. Ни секунды не сомневались — это сердце старого дома, и оно должно биться дальше. Реставрируем старый пол, сняли краску, вздохнули три раза, а теперь близки к финалу", — рассказывает Алина, демонстрируя все этапы трансформации жилья.

Девушка говорит, что дальше они собираются отремонтировать старые двери и шкафы, чтобы использовать их повторно. В предыдущих видео хозяйка объяснила, почему они с мужем решили переехать в село и взялись за восстановление заброшенного дома.

"Почему сейчас так много молодежи занимается восстановлением старых домов? То ли цены на новостройки кусаются, то ли атмосфера манит. Лично у нас это и первое, и второе. Поэтому решили пройти этот челлендж на максималках", — добавляет она.

Пользователи сети в комментариях желают супругам сил, терпения и вдохновения, ведь впереди еще много работы.

"Боже, какая красота! Вы — умнички";

"Вы — невероятная семья!";

"Пусть Господь помогает, хватает финансов и сил";

Алина и Руслан Хлебко провели экскурсию по своему дому Фото: TikTok Алина и Руслан Хлебко провели экскурсию по своему дому Фото: TikTok

"Когда вы уже доделаете уже интересно, как все получится";

"Вы у меня лучшие блогеры из села".

Сейчас на страницу блогера подписалось почти 210 тысяч зрителей. Каждое новое видео собирает десятки и сотни тысяч просмотров, комментариев, репостов и других реакций.

