Нічого не викидати: українці доводять до ладу гнилу хату в селі за $6500 (фото)

Торік молода пара вирішила реставрувати дерев'яний будинок в селі на Черкащині. Ремонтом вони займаються самостійно, а результатами трансформації регулярно діляться зі своїми підписниками у TikTok.

Аліна та Руслан Хлєбко стверджують, що разом з переоформленням помешкання обійшлось їм в 6500 доларів. На жаль, там немає газу, але проведена електрика. До їхніх послуг земельна ділянка — 12 "соток". Що українцям уже вдалося зробити, — дізнайтесь у матеріалі Фокусу.

"Ми реставрували старі відкоси, і вони заграли зовсім по-іншому з новими вікнами. Старі вікна ми навіть не намагалися реставрувати, бо це собі дорожче, та й нерви у нас не безкінечні. Ми відновили грубку, а зараз у процесі реставрації пічки. Ні секунди не сумнівалися — це серце старої хати, і воно має битися далі. Реставруємо стару підлогу, зняли фарбу, зітхнули три рази, а тепер близькі до фіналу", — розповідає Аліна, демонструючи всі етапи трансформації житла.

Дівчина каже, що далі вони збираються відремонтувати старі двері та шафи, аби використовувати їх повторно. У попередніх відео господиня пояснила, чому вони з чоловіком вирішили переїхати у село й взялися за відновлення покинутої хатини.

"Чому зараз так багато молоді займається відновленням старих будинків? Чи то ціни на новобудови кусаються, чи то атмосфера манить. Особисто у нас це і перше, і друге. Тому вирішили пройти цей челендж на максималках", — додає вона.

Користувачі мережі у коментарях бажають подружжю сил, терпіння та натхнення, адже попереду ще багато роботи.

"Боже, яка краса! Ви — умнічки";

"Ви — неймовірна родина!";

"Нехай Господь допомагає, вистачає фінансів та сили";

Аліна та Руслан Хлєбко провели екскурсію своїм помешканням Фото: TikTok Аліна та Руслан Хлєбко провели екскурсію своїм помешканням Фото: TikTok

"Коли ви вже доробите вже цікаво, як все вийде";

"Ви у мене найкращі блогери з села".

Зараз на сторінку блогерки підписалось майже 210 тисяч глядачів. Кожне нове відео збирає десятки та сотні тисяч переглядів, коментарів, репостів та інших реакцій.

