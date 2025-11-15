Люди не вірять своїм очам, коли заходять у стару хату в селі (фото)

Користувачі мережі обговорюють результат реставрації старої дерев’яної хати в українському стилі. Зовні будинок фактично нічим не відрізняється від інших, однак інтер’єри кімнат змушують затамувати подих.

Садиба розташована у селі Комарники Львівської області. Власники здають її в оренду туристам, які хочуть побути наодинці з природою. Фокус звернув увагу на цікаві рішення у їхньому проєкті.

Садиба розташована у селі Комарники Львівської області Фото: TikTok

"Тут легко сховатися від щоденного темпу, відпочити в тиші й відчути спокій. Можна грітися біля пічки й слухати, як тріщать дрова, вдихати свіже повітря, готувати на вогні чи просто насолоджуватися простими моментами. Це про затишок, тишу і відпочинок, який повертає сили", — йдеться в описі до фотографій.

У будинку вражає оформлення Фото: TikTok

Що пишуть люди?

У коментарях господарі також вказали діапазон цін: понеділок та четвер — 2000 грн, п’ятниця та неділя — 2500 грн. Заїжджати у помешкання можна з домашніми улюбленцями. Побачивши дизайн інтер'єр, багато хто з глядачів пише, що не вірить своїм очам.

Дизайн досить лаконічний, але створює затишок Фото: TikTok

"Проїхав туди і залишився назавжди", — пише одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Місце, в яке хочеться щоразу повертатись".

Будинок всередині дуже світлий Фото: TikTok

