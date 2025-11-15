Люди не вірять своїм очам, коли заходять у стару хату в селі (фото)
Користувачі мережі обговорюють результат реставрації старої дерев’яної хати в українському стилі. Зовні будинок фактично нічим не відрізняється від інших, однак інтер’єри кімнат змушують затамувати подих.
Садиба розташована у селі Комарники Львівської області. Власники здають її в оренду туристам, які хочуть побути наодинці з природою. Фокус звернув увагу на цікаві рішення у їхньому проєкті.
"Тут легко сховатися від щоденного темпу, відпочити в тиші й відчути спокій. Можна грітися біля пічки й слухати, як тріщать дрова, вдихати свіже повітря, готувати на вогні чи просто насолоджуватися простими моментами. Це про затишок, тишу і відпочинок, який повертає сили", — йдеться в описі до фотографій.
Що пишуть люди?
У коментарях господарі також вказали діапазон цін: понеділок та четвер — 2000 грн, п’ятниця та неділя — 2500 грн. Заїжджати у помешкання можна з домашніми улюбленцями. Побачивши дизайн інтер'єр, багато хто з глядачів пише, що не вірить своїм очам.
- "Проїхав туди і залишився назавжди", — пише одна з учасниць обговорення;
- Інша додала: "Місце, в яке хочеться щоразу повертатись".
Інші історії
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка Євгенія Німенко вирішила покинути столицю та перебралася до старого бабусиного будинку в селі. Там вона взялася за ремонт і регулярно показує підписникам, як змінюється оселя на кожному етапі.
- Тим часом мешканка Белфаста (Велика Британія) придумала оригінальний спосіб розв’язати проблему браку житлової площі без значних витрат на добудову. Її креативна ідея вразила користувачів соцмереж.
А ще одна популярна українка — Лана Тесленко — здобула популярність завдяки власному підходу "перетворення сміття на гроші". Вона провела онлайн-тур своїм будинком, який, за її словами, збудувала без жодних фінансових витрат.