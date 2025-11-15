Люди не верят своим глазам, когда заходят в старый дом в селе (фото)

Пользователи сети обсуждают результат реставрации старого деревянного дома в украинском стиле. Внешне он фактически ничем не отличается от других, однако интерьеры комнат заставляют затаить дыхание.

Усадьба расположена в селе Комарники Львовской области. Владельцы сдают ее в аренду туристам, которые хотят побыть наедине с природой. Фокус обратил внимание на интересные решения в их проекте.

Усадьба расположена в селе Комарники Львовской области Фото: TikTok

"Здесь легко спрятаться от ежедневного темпа, отдохнуть в тишине и почувствовать покой. Можно греться у печки и слушать, как трещат дрова, вдыхать свежий воздух, готовить на огне или просто наслаждаться простыми моментами. Это об уюте, тишине и отдыхе, который возвращает силы", — говорится в описании к фотографиям.

В доме впечатляет оформление Фото: TikTok

Что пишут люди?

В комментариях хозяева также указали диапазон цен: понедельник и четверг — 2000 грн, пятница и воскресенье — 2500 грн. Заезжать в помещение можно с домашними любимцами. Увидев дизайн интерьера, многие из зрителей пишут, что не верят своим глазам.

Дизайн достаточно лаконичный, но создает уют Фото: TikTok

"Проехал туда и остался навсегда", — пишет одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Место, в которое хочется каждый раз возвращаться".

Дом внутри очень светлый Фото: TikTok

