Люди не верят своим глазам, когда заходят в старый дом в селе (фото)
Пользователи сети обсуждают результат реставрации старого деревянного дома в украинском стиле. Внешне он фактически ничем не отличается от других, однако интерьеры комнат заставляют затаить дыхание.
Усадьба расположена в селе Комарники Львовской области. Владельцы сдают ее в аренду туристам, которые хотят побыть наедине с природой. Фокус обратил внимание на интересные решения в их проекте.
"Здесь легко спрятаться от ежедневного темпа, отдохнуть в тишине и почувствовать покой. Можно греться у печки и слушать, как трещат дрова, вдыхать свежий воздух, готовить на огне или просто наслаждаться простыми моментами. Это об уюте, тишине и отдыхе, который возвращает силы", — говорится в описании к фотографиям.
Что пишут люди?
В комментариях хозяева также указали диапазон цен: понедельник и четверг — 2000 грн, пятница и воскресенье — 2500 грн. Заезжать в помещение можно с домашними любимцами. Увидев дизайн интерьера, многие из зрителей пишут, что не верят своим глазам.
- "Проехал туда и остался навсегда", — пишет одна из участниц обсуждения;
- Другая добавила: "Место, в которое хочется каждый раз возвращаться".
