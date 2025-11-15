Поддержите нас UA
Люди не верят своим глазам, когда заходят в старый дом в селе (фото)

Дом в селе, аренда
Владельцы сдают дом в аренду | Фото: TikTok

Пользователи сети обсуждают результат реставрации старого деревянного дома в украинском стиле. Внешне он фактически ничем не отличается от других, однако интерьеры комнат заставляют затаить дыхание.

Усадьба расположена в селе Комарники Львовской области. Владельцы сдают ее в аренду туристам, которые хотят побыть наедине с природой. Фокус обратил внимание на интересные решения в их проекте.

Дом в селе, аренда
Усадьба расположена в селе Комарники Львовской области
Фото: TikTok

"Здесь легко спрятаться от ежедневного темпа, отдохнуть в тишине и почувствовать покой. Можно греться у печки и слушать, как трещат дрова, вдыхать свежий воздух, готовить на огне или просто наслаждаться простыми моментами. Это об уюте, тишине и отдыхе, который возвращает силы", — говорится в описании к фотографиям.

Дом в селе, аренда
В доме впечатляет оформление
Фото: TikTok

Что пишут люди?

В комментариях хозяева также указали диапазон цен: понедельник и четверг — 2000 грн, пятница и воскресенье — 2500 грн. Заезжать в помещение можно с домашними любимцами. Увидев дизайн интерьера, многие из зрителей пишут, что не верят своим глазам.

Дом в селе, аренда
Дизайн достаточно лаконичный, но создает уют
Фото: TikTok
  • "Проехал туда и остался навсегда", — пишет одна из участниц обсуждения;
  • Другая добавила: "Место, в которое хочется каждый раз возвращаться".
Дом в селе, аренда
Дом внутри очень светлый
Фото: TikTok

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Украинка Евгения Нименко решила покинуть столицу и перебралась в старый бабушкин дом в деревне. Там она взялась за ремонт и регулярно показывает подписчикам, как меняется дом на каждом этапе.
  • Тем временем жительница Белфаста (Великобритания) придумала оригинальный способ решить проблему нехватки жилой площади без значительных затрат на достройку. Ее креативная идея поразила пользователей соцсетей.

А еще одна популярная украинка — Лана Тесленко — получила известность благодаря собственному подходу "превращения мусора в деньги". Она провела онлайн-тур по своему дому, который, по ее словам, построила без всяких финансовых затрат.