Женщине предоставили жилье от государства: что она там сделала (фото)
Мэг Джонстон, владелица социального жилья в Великобритании, поделилась бюджетными, но и вместе с тем кардинальными изменениями, которые она внесла в свой дом.
Благодаря креативности и мелким покупкам, ее жилье, предоставленное муниципалитетом, превратилось в уютный и современный дом. Фото с результатами ремонта стали вирусными в TikTok, собрав тысячи восторженных отзывов. Фокус обратил внимание на эту историю.
Женщина, зарегистрированная в TikTok под ником @megjohnston0, поделилась роликом под названием: "Вещи, которые мы изменили в нашем социальном жилье в этом году, чтобы оно стало похожим на настоящий дом".
Идеальное жилье из типового дома
На первых кадрах видно типичный социальный дом: голые стены без обоев и покрытия на полу.
"Каждый метр мы преображали с мыслью о стиле и уюте, но без безумных затрат", — пояснила Мэг.
Одно из самых заметных изменений — оформление гостиной, где появились стильные стеновые панели и подборка личных фотографий. В спальне появился глубокий и насыщенный акцент: одна из стен была окрашена в темно-зеленый цвет. Для смягчения темного оттенка хозяйка использовала светлые, природные текстуры: ротанговый абажур и бежевое льняное постельное белье. Также она добавила минималистичные настенные светильники.
Метаморфозы на кухне
Настоящую метаморфозу можно увидеть на кухне. Там исчезли типичные признаки социального жилья в Великобритании: серебристая мойка, столешницы из сосновой древесины и массивные серебряные ручки шкафов.
Мег смогла полностью изменить вид комнаты, используя бюджетные решения: старую раковину заменили на белую модель с золотым краном, фасады шкафов выкрашены в модный цвет, а старые ручки заменены на латунные, дешевая рулонная штора уступила место элегантной льняной.
Что пишут люди?
Видео Мег быстро стало вирусным, собрав более 78 тысяч просмотров и 2,7 тысячи лайков. В комментариях пользователи сети не сдерживали восторга.
- "Выглядит замечательно, вы должны гордиться собой", — написал один из комментаторов.
- "Прекрасный результат, чисто и свежо. Интерьер не выглядит чрезмерно дорогим", — прокомментировал другой.
- "Невероятно! Поздравляю, ваш дом теперь просто потрясающий", — добавил следующий пользователь.
Джонстон на собственном примере доказала, что для создания стильного интерьера не обязательно иметь огромный бюджет, достаточно лишь креативного подхода.
