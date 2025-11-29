Женщине предоставили жилье от государства: что она там сделала (фото)

Мэг Джонстон, владелица социального жилья в Великобритании, поделилась бюджетными, но и вместе с тем кардинальными изменениями, которые она внесла в свой дом.

Благодаря креативности и мелким покупкам, ее жилье, предоставленное муниципалитетом, превратилось в уютный и современный дом. Фото с результатами ремонта стали вирусными в TikTok, собрав тысячи восторженных отзывов. Фокус обратил внимание на эту историю.

Женщина, зарегистрированная в TikTok под ником @megjohnston0, поделилась роликом под названием: "Вещи, которые мы изменили в нашем социальном жилье в этом году, чтобы оно стало похожим на настоящий дом".

Идеальное жилье из типового дома

На первых кадрах видно типичный социальный дом: голые стены без обоев и покрытия на полу.

"Каждый метр мы преображали с мыслью о стиле и уюте, но без безумных затрат", — пояснила Мэг.

Відео дня

Ванная комната "до" и "после" ремонта Фото: TikTok

Одно из самых заметных изменений — оформление гостиной, где появились стильные стеновые панели и подборка личных фотографий. В спальне появился глубокий и насыщенный акцент: одна из стен была окрашена в темно-зеленый цвет. Для смягчения темного оттенка хозяйка использовала светлые, природные текстуры: ротанговый абажур и бежевое льняное постельное белье. Также она добавила минималистичные настенные светильники.

Метаморфозы на кухне

Настоящую метаморфозу можно увидеть на кухне. Там исчезли типичные признаки социального жилья в Великобритании: серебристая мойка, столешницы из сосновой древесины и массивные серебряные ручки шкафов.

Ремонт на кухне "до" и "после" Фото: TikTok

Мег смогла полностью изменить вид комнаты, используя бюджетные решения: старую раковину заменили на белую модель с золотым краном, фасады шкафов выкрашены в модный цвет, а старые ручки заменены на латунные, дешевая рулонная штора уступила место элегантной льняной.

Что пишут люди?

Видео Мег быстро стало вирусным, собрав более 78 тысяч просмотров и 2,7 тысячи лайков. В комментариях пользователи сети не сдерживали восторга.

"Выглядит замечательно, вы должны гордиться собой", — написал один из комментаторов.

"Прекрасный результат, чисто и свежо. Интерьер не выглядит чрезмерно дорогим", — прокомментировал другой.

"Невероятно! Поздравляю, ваш дом теперь просто потрясающий", — добавил следующий пользователь.

Джонстон на собственном примере доказала, что для создания стильного интерьера не обязательно иметь огромный бюджет, достаточно лишь креативного подхода.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Семья с двумя детьми переехали в горы в конце 2022 года, где начала реставрировать старенькую усадьбу, а также благоустраивать приусадебную территорию. О своей жизни семейство рассказывает в блоге.

Пользователи сети обсуждают результат реставрации старой деревянной хаты в украинском стиле. Внешне дом фактически ничем не отличается от других, однако интерьеры комнат заставляют затаить дыхание.

Украинская блогерша приобрела жилье в сельской местности, которое обошлось в 5 тысяч долларов. Женщина ведет дневник ремонта в соцсети и не стесняется отвечать критикам.