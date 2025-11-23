Смеется все село: украинка купила разваленный дом "со светом" за $5 тысяч (фото)

Украинская блогерша приобрела жилье в сельской местности, которое обошлось в 5 тысяч долларов. Женщина ведет дневник ремонта в соцсети и не стесняется отвечать критикам.

Молодая мать создала страницу в TikTok, где документирует процесс обустройства собственного дома. Она регулярно публикует видео об этапах реконструкции дома, а ее контент собирает десятки тысяч просмотров. Впрочем, часть комментариев — остро негативная. Фокус узнал, в чем дело.

В своем видео автор показывает дом с устаревшей крышей, поврежденными фасадами и старыми окнами на веранде. Хозяйка отмечает, что на участке также расположены полуразрушенный погреб, сооружение, похожее на гараж, и сеновал.

Блогер рассказала, что после свадьбы поселилась в селе отдельно от родителей.

"Мы искали варианты, объездили много мест и остановились на этом. Сейчас активно занимаемся ремонтом", — пояснила она.

Смеется вся деревня

В одном из роликов хозяйка отреагировала на резкие комментарии пользователей, которые спросили, не стыдно ли ей демонстрировать такое жилье всей стране. Мол, с ней смеется все село.

"Вместо того, чтобы снимать квартиру в городе — мы купили старенькую хижину в селе. Не новую, не идеальную, зато свою. Со скрипучей дверью, старой печью и садом, который давно ждал заботливых рук. Помаленько обживаем, вкладываем душу и силы. Каждая полочка, каждый цветочек у крыльца — сделаны с любовью. Не все сразу, но оно того стоит. Потому что так хочется тишины, пространства и жизни ближе к земле", — отмечает блогерша.

Дискуссия в сети

Видео украинки вызвало оживленную дискуссию в комментариях, где пользователи делятся мыслями о переезде в сельскую местность и приобретении собственного жилья за доступные средства.

"Своя хата — это уже ни**га себе успешный успех, тут не просто показывать, тут гордиться надо";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Молодец, а то надоели уже все со своим успешным успехом, которые родились с золотой ложкой во рту и еще хотят учить кого-то жить";

"Главное, что свое... Они, девочка, вам завидуют".

