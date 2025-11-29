Жінка зробила ремонт у бабусиній хаті: в мережі пишуть, що "дарма лізла" (фото)

Українка похизувалась у TikTok результатом трансформації сільської хати. Вона очікувала на підтримку та компліменти, а натомість отримала критику і насмішки.

Молода жінка, яка називає себе Діанессою, опублікувала в соціальних мережах серію фотографій "до" та "після" ремонту. Як з’ясувалося, результат сподобався далеко не всім. Фокус поцікавився, що конкретно не сподобалось глядачам.

"Зробили ремонт у бабусі в селі, за яких нас всі захейтили", — пише авторка під знімками.

Ремонт у хаті

На кадрах "до" можна побачити провінційний інтер’єр з килимами на стінах та підлозі, дешевими шпалерами зеленого кольору, диванами та кріслами з оббивкою старого зразка.

"До" та "після" ремонту в бабусиній хаті Фото: TikTok

Під час ремонту авторка пофарбувала підлогу, придбала нові меблі, зокрема диван, а також килими та текстиль: штори та тюль. Також з’явилось нове дзеркало у повний зріст та деякі декоративні елементи. Окрім того, вона замінила шпалери на темно сині.

Що пишуть люди?

Глядачі почали активно коментувати побачене. Дехто пише, що авторка "дарма лізла" з покращенням.

"Сучасно, але це для вас гарно. Для бабусі холодно і не затишно. Не треба нав'язувати ваші смаки старшому поколінню", — пише одна з глядачок. Інша додала: "Супер! Тільки підлога виділяється дуже".

Під час ремонту авторка пофарбувала підлогу, придбала нові меблі, зокрема диван Фото: TikTok

Наступна зауважує: "Не розумію людей, які пишуть, що щось не так, зрівняти до і після — дуже красиво, дуже. Зі смаком і красою! Не слухайте нікого. Ви молодці".

"Дуже гарно, але враховуючи, що то для бабусі, то в усьому тому "до" її життя та спогади";

"Коментатори, а ну дайте відповідь, а де б жили? У до чи після? А то всім так комфортно, а хто жив би?";

Ремонт сподобався не усім Фото: TikTok

"Я це до того веду, що головне питання тут: чи сподобалось бабусі? Вам? Нащо вам схвалення оточуючих? Люди завжди будуть невдоволені, то надто темно, то яскраво, то пусто, то тісно. Взагалі кімната виглядає затишною, простою і спокійною. Я б в такій відпочивала".

