"Ми купили найгірший будинок на вулиці, де щурів більше, ніж підлоги, а тепер там класно"

Пара відважних ремонтників перетворили найгірший будинок на вулиці — покинуту церкву без даху — на сучасний дім. Їхній проєкт став вірусним, зібравши безліч відгуків від користувачів мережі.

Подружжя свідомо обрало найбільш занедбаний будинок на вулиці — нерухомість, яку "ніхто не хотів" купувати. Житло було у жахливому стані: зруйнований дах, стіни обсипалися, всередині "було більше щурів, ніж підлоги". Фокус звернув увагу на їхній досвід.

Власники зізналися, що навіть їхні друзі та родичі, а часом і вони самі, вважали їхню ідею "божевільною". Однак, попри сумніви, вони розгледіли у руїнах величезний потенціал.

Подружжя свідомо обрало найбільш занедбаний будинок на вулиці Фото: TikTok

Протягом 18 місяців пара наполегливо працювала, щоб втілити свою мрію. На знімках до ремонту видно, що дах був повністю відсутній, підлогу довелося демонтувати, а стіни — очистити до базової структури.

У результаті важкої роботи занедбана будівля перетворилася на сучасне житло. Господарі зберегли "фішки" будівлі, зокрема високі стелі та відкриті дерев'яні балки.

"Ми купили найгірший будинок на вулиці, де щурів більше, ніж підлоги, а тепер у нас класно", — хизуються вони.

Занедбана будівля перетворилася на сучасне житло Фото: TikTok

Проєкт трансформації у TikTok швидко стало популярним, набравши понад 196 тисяч переглядів і 25 тисяч вподобайок. Коментатори в захваті від такого ремонту.

"Мені потрібно підняти щелепу, о Боже, класно" — написав один користувач;

Інший відповів: "Вау, все має потенціал, якщо ти не покладаєш рук";

"Дійсно, надзвичайна трансформація", — додав наступний;

"Це неймовірно. Дивовижно. Молодці!" — підсумував інший коментатор.

