"Мы купили худший дом на улице, где крыс больше, чем пола, а теперь там классно"

Пара отважных ремонтников превратила худший дом на улице — заброшенную церковь без крыши — в современный дом. Их проект стал вирусным, собрав множество отзывов от пользователей сети.

Супруги сознательно выбрали самый заброшенный дом на улице — недвижимость, которую "никто не хотел" покупать. Жилье было в ужасном состоянии: разрушенная крыша, стены осыпались, внутри "было больше крыс, чем пола". Фокус обратил внимание на их опыт.

Владельцы признались, что даже их друзья и родственники, а порой и они сами, считали их идею "сумасшедшей". Однако, несмотря ни на что, они разглядели в руинах огромный потенциал.

Супруги сознательно выбрали заброшенный дом на улице Фото: TikTok

В течение 18 месяцев пара упорно трудилась, чтобы воплотить свою мечту. На снимках до ремонта видно, что крыша полностью отсутствовала, пол пришлось демонтировать, а стены — очистить до базовой структуры.

Відео дня

В результате тяжелой работы заброшенное здание превратилось в современное жилье. Хозяева сохранили "фишки" здания, в частности высокие потолки и открытые деревянные балки.

"Мы купили худший дом на улице, где крыс больше, чем полов, а теперь у нас классно", — хвастаются они.

Заброшенное здание превратилось в современное жилье Фото: TikTok

Проект трансформации в TikTok быстро стал популярным, набрав более 196 тысяч просмотров и 25 тысяч лайков. Комментаторы в восторге от такого ремонта.

"Мне нужно поднять челюсть, о Боже, классно" — написал один пользователь;

Другой ответил: "Вау, все имеет потенциал, если ты не работаешь";

"Действительно, чрезвычайная трансформация", — добавил следующий;

"Это невероятно. Удивительно. Молодцы!" — подытожил другой комментатор.

Больше интересных новостей

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка из Киева приобрела в области старую глиняную избушку вместе с земельным участком. Она планировала реконструировать помещение, чтобы жить там, если случится "прилет" в их квартиру.

Елена, переселенка из Донбасса, вместе с мужем приобрела дом недалеко от Умани, что в Черкасской области. Обо всех этапах трансформации жилья пара рассказывает в роликах на своем YouTube-канале.

Жительница одного из районов Великобритании вызвала бурную реакцию в социальных сетях, продемонстрировав кадры жилья после арендаторов.