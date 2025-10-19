Переселенцы купили дом в селе под Киевом: что они там сделали (фото)

Виталий Грищенко с семьей переселился из родного Херсона в поселок под Киевом. В своем блоге семья рассказывает, как им удалось трансформировать жилье за год и довольны ли они своим решением.

В одном из последних видео семейство рассказало свою историю переезда с юга ближе к столице, а также ответило на частые вопросы зрителей. Подробнее об этом, — читайте в материале Фокуса.

"Это село Владимировка, Белоцерковский район. Далеко ли от города? Я бы так не сказала — 6 км на машине. Пейзажи — супер. Обожаю ездить туда-сюда. Как здесь с автобусами, не знаю. В объявлении писало, что трижды в день ездят. Я не видела", — признается автор ролика.

Ремонт в доме

Сейчас семья убирает территорию и готовит дом к капитальному ремонту, который требует значительных финансовых вложений.

"На территории нет воды и интернета, но есть свет и газ. Минус этого участка — ограждение есть только с передней стороны. Но зачем забор, если есть вот такие прекрасные кустарники", — добавляет хозяйка в следующем видео.

По ее словам, ремонт пришлось начать с перекрытия крыши, а также выкорчевывания деревьев, кустов и других насаждений.

"Убирали, сажали огород, таскали воду на огород, выкопали септик, разбирали крышу, сделали запасы на зиму", — рассказывает женщина о сделанном за последние полгода.

Под видео многие зрители оставили комментарии.

"Вы такие работяжки неугомонные. Молодцы!";

"Очень красиво получилось. Молодцы какие! Скажите, пожалуйста, сколько по средствам у Вас получилась крыша?";

Переселенцы купили дом в селе Фото: TikTok

"Очень много сделали большие молодцы. Счастья вам в этом доме;

Красота, молодцы, главное до зимы успели сделать запасы, воду, крышу, надеюсь и в доме тепло есть".

