Переселенці купили хату в селі неподалік Києва: що вони там зробили (фото)

Віталій Грищенко з родиною переселився з рідного Херсону до селища неподалік Києва. У своєму блозі родина розповідає, як їм вдалось трансформувати житло за рік й чи задоволені вони своїм рішенням.

В одному з останніх відео сімейство розповіло свою історію переїзду з півдня ближче до столиці, а також відповіло на часті запитання глядачів. Детальніше про це, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Це село Володимирівка, Білоцерківський район. Чи далеко від міста? Я б так не сказала — 6 км на машині. Краєвиди — супер. Обожнюю їздити туди-сюди. Як тут з автобусами, не знаю. В оголошенні писало, що тричі на день їздять. Я не бачила", — зізнається авторка ролика.

Ремонт у будинку

Наразі родина прибирає територію і готує будинок до капітального ремонту, який вимагає значних фінансових вкладень.

"На території немає води та інтернету, але є світло і газ. Мінус цієї ділянки — огорожа є тільки з передньої сторони. Але навіщо огорожа, якщо є ось такі прекрасні чагарники", — додає господиня в наступному відео.

За її словами, ремонт довелось почати з перекриття даху, а також викорчовування дерев, кущів та інших насаджень.

"Прибирали, садили город, тягали воду на город, викопали септик, розбирали дах, зробили запаси на зиму", — розповідає жінка про зроблене за останні пів року.

Переселенці купили хату в селі Фото: TikTok

