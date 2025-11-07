"Полная катастрофа": женщина показала состояние дома после бедных арендаторов (фото)

Жительница одного из районов Великобритании вызвала бурную реакцию в социальных сетях, продемонстрировав кадры жилья после арендаторов. Видно, что территория завалена мусором, старой мебелью и случайными вещами. Автор видео утверждает, что неоднократно обращалась в городской совет, но пока не получила никакого ответа.

Пользовательница TikTok, которую зовут Шев Бей (@shev.bey), разместила видео, которое быстро собрало почти 140 тысяч просмотров. В кадре показан беспорядок во дворе дома, который, по ее словам, сдается в аренду уязвимым категориям населения за средства налогоплательщиков.

В ролике можно увидеть, что большой участок двора буквально завален разнообразным хламом: от больших коробок, старой мебели и одежды до детских игрушек и даже заброшенного надувного бассейна с шезлонгами. Мусор накопился по всей территории и вдоль забора.

В своем посте Бей не скрывала возмущения: "Кто-то еще имеет таких небрежных соседей, как я? Этот дом арендуется за деньги налогоплательщиков. Какая шутка!".

Она подчеркнула, что чистота не требует финансовых затрат и добавила, что обратилась в местные органы власти. "Мы до сих пор ждем ответа от совета", — утверждает она.

Жалобы от жителей

Ситуация настолько обострилась, что Шев готова к решительным действиям: если в течение следующих семи дней ничего не будет сделано, она "назовет имена" и будет позорить агентство недвижимости.

Пользователи сети были шокированы от увиденного. Они предлагают автору видео обратиться в экологическую службу или отдел здравоохранения.

"Я бы немедленно сообщил об этом санитарную инспекцию — явный риск появления грызунов", — написал один из комментаторов.

"Это стопроцентно вопрос для экологического здоровья, оно привлечет крыс! Совет должен вмешаться", — согласился другой.

"Полная катастрофа", — отметил следующий.

Некоторые из пользователей высказался об условиях внутри дома, он беспокоится, что там могут проживать дети: "Если так выглядит улица, то что же творится внутри, тем более, если, видно, у них есть дети?".

Пока не известно, удалось ли заставить соседей убрать дом.

