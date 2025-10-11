Мужчина живет в центре города, но не платит ни копейки за аренду: его называют гением

Молодой житель Лондона отказался от аренды квартиры за 1000 фунтов в месяц (около 55 тыс. грн) и переехал жить в фургон прямо в центре британской столицы. Мужчина, которого зовут Льюис, рассказал в социальных сетях, как ему удается жить без арендной платы, коммунальных счетов и налогов.

Related video

Льюис обменял тесную комнату в съемной квартире на дом на колесах. Он признается, что это решение помогло ему значительно сэкономить деньги. О своем необычном образе жизни блогер рассказывает в TikTok под ником @lewis.ldn.vanlife, где уже собрал более 51 тысячи подписчиков. Фокус заинтересовался таким стилем жизни.

Жизнь в фургоне

Днем Льюис дистанционно работает внутри миниатюрного фургона. "Я варю кофе, открываю рабочие письма и любуюсь видом, а в Лондоне это часто кучи мусорных пакетов и чей-то выброшенный матрас", — шутит он.

Мужчина объяснил, что начал жить в фургоне, чтобы накопить деньги на покупку собственной квартиры.

"Сначала все шло неплохо, я сэкономил около 7 тысяч фунтов. Но потом Рэйчел Ривз ввела пошлину на продажу недвижимости для тех, кто покупает жилье впервые — и теперь мой общий депозит составляет минус 2 тысячи фунтов. Ничего так не говорит о том, что мы живем в функциональном обществе, как приличная работа, где месячная зарплата покрывает только то, чтобы ты оставался живым достаточно долго, чтобы работать до следующей зарплаты", — рассказал Льюис.

Без арендной платы

Несмотря на все трудности, британец убежден, что жизнь в фургоне все равно выгоднее, чем "безжалостный" рынок аренды жилья в Лондоне.

Льюис экономит, чтобы приобрести себе жилье Фото: TikTok

"Живя в фургоне, я не плачу ни за аренду, ни за коммунальные услуги, ни муниципальный налог. После уплаты национального страхования, студенческих кредитов и пенсионных взносов у меня остается четверть зарплаты на оставшуюся часть месяца", — объясняет он.

Бытовые вызовы

Самый деликатный вопрос — отсутствие туалета. Льюис объясняет: "Я молюсь, чтобы припарковаться рядом с круглосуточным спортзалом или McDonald's, иначе придется быстро бежать в кусты делать что-то постыдное".

"Дом" Льюиса в Лондоне Фото: TikTok

В большинстве спортзалов есть туалеты и душевые кабины, поэтому они становятся настоящим спасением для тех, кто живет в фургоне. Когда природа зовет, а Льюис застрял в фургоне, он пользуется "аварийной коробкой". Кроме того, два дня в неделю мужчина работает в офисе и может пользоваться обычными удобствами.

Реакция соцсетях

Опыт Льюиса разделил аудиторию TikTok. Часть пользователей восхищается его креативностью и смелостью. "У тебя все получится, продолжай!" — пишет один из фанов. "Вау, Льюис, ты гений!" — добавляет другой.

Есть и те, кто не может представить, как можно обменять нормальное жилье на фургон в столице. "Зачем оставаться в Лондоне? Если бы у меня был фургон, я бы давно убрался из этого города в сельскую местность", — пишет один из комментаторов.

Однако для Льюиса компромисс оправдан.

Больше интересных новостей

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка из Киева приобрела в области старую глиняную избушку вместе с земельным участком. Она планировала реконструировать помещение, чтобы жить там, если случится "прилет" в их квартиру.

Пара после городской жизни купила дом и землю в селе: теперь люди над ними смеются.

В селе Липлявое на Черкасщине Анна вместе с отцом Игорем восстанавливают древние дома, где можно остановиться на некоторое время и почувствовать уют, будто у бабушки в селе.