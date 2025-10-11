Чоловік живе у центрі міста, але не платить ані копійки за оренду: його називають генієм

Молодий мешканець Лондона відмовився від оренди квартири за 1000 фунтів на місяць (близько 55 тис. грн) і переїхав жити у фургон просто в центрі британської столиці. Чоловік, якого звуть Льюїс, розповів у соціальних мережах, як йому вдається жити без орендної плати, комунальних рахунків і податків.

Льюїс обміняв тісну кімнату в орендованій квартирі на будинок на колесах. Він зізнається, що це рішення допомогло йому значно заощадити гроші. Про свій незвичайний спосіб життя блогер розповідає у TikTok під ніком @lewis.ldn.vanlife, де вже зібрав понад 51 тисячу підписників. Фокус зацікавився таким стилем життя.

Життя у фургоні

Вдень Льюїс дистанційно працює всередині мініатюрного фургона. "Я варю каву, відкриваю робочі листи й милуюся краєвидом, а в Лондоні це часто купи сміттєвих пакетів та чийсь викинутий матрац", — жартує він.

Чоловік пояснив, що почав жити у фургоні, щоб накопичити гроші на купівлю власної квартири.

"Спочатку все йшло непогано, я заощадив близько 7 тисяч фунтів. Але потім Рейчел Рівз ввела мито на продаж нерухомості для тих, хто купує житло вперше — і тепер мій загальний депозит становить мінус 2 тисячі фунтів. Нічого так не говорить про те, що ми живемо у функціональному суспільстві, як пристойна робота, де місячна зарплата покриває лише те, щоб ти залишався живим достатньо довго, аби працювати до наступної зарплати", — розповів Льюїс.

Без орендної плати

Попри всі труднощі, британець переконаний, що життя у фургоні все одно вигідніше, ніж "безжальний" ринок оренди житла в Лондоні.

Льюїс економить, щоб придбати собі житло Фото: TikTok

"Живучи у фургоні, я не плачу ані за оренду, ані за комунальні послуги, ані муніципальний податок. Після сплати національного страхування, студентських кредитів і пенсійних внесків у мене залишається чверть зарплати на решту місяця", — пояснює він.

Побутові виклики

Найбільш делікатне питання — відсутність туалету. Льюїс пояснює: "Я молюся, щоб припаркуватися поруч із цілодобовим спортзалом або McDonald's, інакше доведеться швидко бігти до кущів робити щось ганебне".

"Дім" Льюїса у Лондоні Фото: TikTok

У більшості спортзалів є туалети та душові кабіни, тому вони стають справжнім порятунком для тих, хто живе у фургоні. Коли природа кличе, а Льюїс застряг у фургоні, він користується "аварійною коробкою". Крім того, два дні на тиждень чоловік працює в офісі та може користуватися звичайними зручностями.

Реакція соцмережах

Досвід Льюїса розділив аудиторію TikTok. Частина користувачів захоплюється його креативністю та сміливістю. "У тебе все вийде, продовжуй!" — пише один із фанів. "Вау, Льюїсе, ти геній!" — додає інший.

Є й ті, хто не може уявити, як можна обміняти нормальне житло на фургон у столиці. "Навіщо залишатися в Лондоні? Якби у мене був фургон, я б давно забрався з цього міста в сільську місцевість", — пише один із коментаторів.

Проте для Льюїса компроміс виправданий.

