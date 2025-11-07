"Повна катастрофа": жінка показала стан будинку після бідних орендарів (фото)

Мешканка одного з районів Великої Британії викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах, продемонструвавши кадри житла після орендарів. Видно, що територія завалена сміттям, старими меблями та випадковими речами. Авторка відео стверджує, що неодноразово зверталася до міської ради, але поки що не отримала жодної відповіді.

Користувачка TikTok, яку звуть Шев Бей (@shev.bey), розмістила відео, яке швидко зібрало майже 140 тисяч переглядів. У кадрі показано безлад на подвір’ї будинку, що, за її словами, здається в оренду вразливим категоріям населення за кошти платників податків.

У ролику можна побачити, що велика ділянка подвір’я буквально завалена різноманітним мотлохом: від великих коробок, старих меблів та одягу до дитячих іграшок і навіть покинутого надувного басейну з шезлонгами. Сміття накопичилося по всій території та вздовж паркану.

У своєму дописі Бей не приховувала обурення: "Хтось іще має таких недбалих сусідів, як я? Цей будинок орендується за гроші платників податків. Який жарт!".

Вона наголосила, що чистота не вимагає фінансових витрат і додала, що звернулася до місцевих органів влади. "Ми досі чекаємо на відповідь від ради", — стверджує вона.

Скарги від мешканців

Ситуація настільки загострилася, що Шев готова до рішучих дій: якщо протягом наступних семи днів нічого не буде зроблено, вона "назве імена" та ганьбитиме агентство нерухомості.

Користувачі мережі були шоковані від побаченого. Вони пропонують авторці відео звернутися до екологічної служби або відділу охорони здоров’я.

"Я б негайно повідомив про це санітарну інспекцію – явний ризик появи гризунів", — написав один із коментаторів.

"Це стовідсотково питання для екологічного здоров'я, воно привабить щурів! Рада має втрутитися", — погодився інший.

Сусіди скаржаться на безлад Фото: TikTok

"Повна катастрофа", — зазначив наступний.

Дехто з юзерів висловився про умови всередині будинку, він непокоїться, що там можуть проживати діти: "Якщо такий вигляд має вулиця, то що ж діється всередині, ба більше, якщо, видно, у них є діти?".

Наразі не відомо, чи вдалось змусити сусідів прибрати будинок.

