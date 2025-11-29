Женщина сделала ремонт в бабушкином доме: в сети пишут, что "зря лезла" (фото)

Украинка похвасталась в TikTok результатом трансформации сельского дома. Она ожидала поддержки и комплиментов, а взамен получила критику и насмешки.

Молодая женщина, которая называет себя Дианессой, опубликовала в социальных сетях серию фотографий "до" и "после" ремонта. Как выяснилось, результат понравился далеко не всем. Фокус поинтересовался, что конкретно не понравилось зрителям.

"Сделали ремонт у бабушки в селе, за которых нас все захейтили", — пишет автор под снимками.

Ремонт в доме

На кадрах "до" можно увидеть провинциальный интерьер с коврами на стенах и полу, дешевыми обоями зеленого цвета, диванами и креслами с обивкой старого образца.

"До" и "после" ремонта в бабушкином доме Фото: TikTok

Во время ремонта автор покрасила пол, приобрела новую мебель, в частности диван, а также ковры и текстиль: шторы и тюль. Также появилось новое зеркало в полный рост и некоторые декоративные элементы. Кроме того, она заменила обои на темно синие.

Что пишут люди?

Зрители начали активно комментировать увиденное. Некоторые пишут, что автор "зря лезла" с улучшением.

"Современно, но это для вас красиво. Для бабушки холодно и не уютно. Не надо навязывать ваши вкусы старшему поколению", — пишет одна из зрительниц. Другая добавила: "Супер! Только пол выделяется очень".

Во время ремонта автор покрасила пол, приобрела новую мебель, в частности диван Фото: TikTok

Следующая замечает: "Не понимаю людей, которые пишут, что что-то не так, сравнить до и после — очень красиво, очень. Со вкусом и красотой! Не слушайте никого. Вы молодцы".

"Очень красиво, но учитывая, что это для бабушки, то во всем этом "до" ее жизни и воспоминания";

"Комментаторы, а ну ответьте, а где бы жили? В до или после? А то всем так комфортно, а кто жил бы?";

Ремонт понравился не всем Фото: TikTok

"Я это к тому веду, что главный вопрос здесь: понравилось ли бабушке? Вам? Зачем вам одобрение окружающих? Люди всегда будут недовольны, то слишком темно, то ярко, то пусто, то тесно. Вообще комната выглядит уютной, простой и спокойной. Я бы в такой отдыхала".

