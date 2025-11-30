Купила покинуту хату за $2 тисячі: як українка живе сама у селі (фото)
IT-фахівчиня з Києва, яку звуть Маша, поселилась у покинутій хаті в сільській місцевості Хмельницької. Дівчина робить там ремонт, облаштовуючи кімнату за кімнатою.
Маша активно веде свої соціальні мережі, зокрема Instagram та YouTube, розповідаючи читачам про свободу, творчість і самопізнання. Детальніше своїм досвідом вона поділилась з блогеркою Іванкою Дячук. Фокус дізнався, чим цікава її історія.
Маша оселилась у старій хаті, яку вирішила реставрувати власноруч. Роботи було багато, але Маша сприйняла це як виклик і спосіб створити простір, у якому справді хочеться жити.
Хата в селі за $2 тисячі
Насамперед хазяйка взялася за кухню. Старий інтер’єр перетворився на світлий, сучасний простір, у якому гармонійно співіснують різні стилі.
У приміщені збережені дві печі. Також є газовий балон для приготування їжі. У ванній кімнаті є душ і вся необхідна техніка.
За останній рік Маша оформила ще одну кімнату. Це її робочий кабінет — великий стіл біля вікна виходить просто на поля й ліс.
Тут вона працює віддалено, проводить час наодинці, щоб знайти внутрішній спокій, який знайти в місті їй було дедалі складніше.
Що пишуть люди?
Глядачі, які стежать за дівчиною з перших відео, емоційно реагують на цей прогрес:
- "Цю героїню я найбільше пам’ятаю з усіх ваших відео. Дуже приємно знати, що у неї все добре";
- "Тепле та щире відео. Це неймовірно — зробити так багато власними руками";
- "Зміни в будинку разючі";
- "Дуже тішуся, що наша молодь підіймає село. Це справжній розвиток, а не те, що колись називали цим словом".
"Напевно, це ідеальне поєднання для життя в селі — працювати в ІТ віддалено та мати змогу облаштовувати простір під себе", — додала ще одна глядачка.
Дехто зауважив, що Машина історія — це приклад того, як почати все з нуля. Наполегливість та працелюбство можуть перетворити стару хату на справжній дім, а село — на місце сили.
