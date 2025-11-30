Купила заброшенный дом за $2 тысячи: как украинка живет одна в селе (фото)

IT-специалистка из Киева, которую зовут Маша, поселилась в заброшенном доме в сельской местности в Хмельницкой области. Девушка делает там ремонт, обустраивая комнату за комнатой.

Маша активно ведет свои социальные сети, в частности Instagram и YouTube, рассказывая читателям о свободе, творчестве и самопознании. Подробнее своим опытом она поделилась с блогером Иванкой Дячук. Фокус узнал, чем интересна ее история.

Маша поселилась в старом доме, который решила реставрировать собственноручно. Работы было много, но Маша восприняла это как вызов и способ создать пространство, в котором действительно хочется жить.

Дом в селе за $2 тысячи

Первым делом хозяйка взялась за кухню. Старый интерьер превратился в светлое, современное пространство, в котором гармонично сосуществуют разные стили.

Дом до ремонта Фото: YouTube

В помещении сохранены две печи. Также есть газовый баллон для приготовления пищи. В ванной комнате есть душ и вся необходимая техника.

За последний год Маша оформила еще одну комнату. Это ее рабочий кабинет — большой стол у окна выходит прямо на поля и лес.

Так выглядит дом после ремонта Фото: YouTube

Здесь она работает удаленно, проводит время наедине, чтобы обрести внутренний покой, который найти в городе ей было все сложнее.

Что пишут люди?

Зрители, которые следят за девушкой с первых видео, эмоционально реагируют на этот прогресс:

"Эту героиню я больше всего помню из всех ваших видео. Очень приятно знать, что у нее все хорошо";

"Теплое и искреннее видео. Это невероятно — сделать так много собственными руками";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Изменения в доме поразительные";

"Очень рад, что наша молодежь поднимает село. Это настоящее развитие, а не то, что когда-то называли этим словом".

"Наверное, это идеальное сочетание для жизни в селе — работать в ИТ удаленно и иметь возможность обустраивать пространство под себя", — добавила еще одна зрительница.

Некоторые заметили, что Машина история — это пример того, как начать все с нуля. Настойчивость и трудолюбие могут превратить старый дом в настоящий дом, а село — в место силы.

