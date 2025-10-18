"Поймали халяву": украинка поразила своим социальным жильем в Великобритании (фото)

Инна Мудрая из Украины переехала жить в Великобританию и рассказала, как ей удалось найти социальное жилье. Своим опытом женщина поделилась на странице в TikTok.

Украинка, которая учит съемке и монтажу, провела небольшую экскурсию по помещению, продемонстрировав интерьер и планировку. Женщина признается, что всегда думала, что социальное жилье предоставляется бесплатно. Как выяснилось, это не так. Фокус разобрался во всех нюансах.

"Мы получили социальное жилье в Британии. Раньше я думала, что социальное жилье предоставляется бесплатно, и претендовать на него могут только те, кто имеет финансовые трудности. Но оказалось, что нет, оно не бесплатное", — рассказывает автор видео.

Социальное жилье: как получить

Женщина подавала заявку на сайте Home Choice, где можно увидеть варианты жилья в конкретном регионе. "Хочу рассказать, кто имеет право на социальное жилье, как его получить, цены и прочее", — добавляет она.

Відео дня

Инна Мудрая показала свое социальное жилье

Пользователи сети в комментариях начали делиться своими мыслями. Кое-кого поразило, что помещение в отличном состоянии — светлое, просторное и чистое. "А я тот, кто работает почти без выходных на ваше "жилье", — упрекнул один из пользователей сети. Другой добавил: "Поймали халяву".

Другие позиции

"Социальное жилье кругом платное, но плата ниже рыночной намного", — заметил еще кто-то;

"Это жилье на время временной защиты? Есть ли возможность остаться и после? Как это происходит?" — поинтересовалась следующие зрительница.

Пользователи сети в комментариях начали делиться своими мыслями Фото: TikTok

На последний комментарий автор ответила: "Можно и после остаться, если есть право оставаться в Британии, само жилье не зависит от визы".

Видео Инны Мудрой за считанные дни собрало более 100 тысяч просмотров, много комментариев, лайков, репостов и других реакций от зрителей, которых заинтересовала ее история.

Инна Мудра показывает свою квартиру Фото: TikTok Инна Мудра показывает свою квартиру Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В прошлом году молодая пара решила реставрировать деревянный дом в селе в Черкасской области. Ремонтом они занимаются самостоятельно, а результатами трансформации регулярно делятся со своими подписчиками в TikTok.

После нескольких лет жизни за границей супруги украинцев решили вернуться домой и начать все сначала. Они приобрели заброшенный дом в Карпатах и уже более года собственными руками превращают его в уютный семейный дом.

Блогерша Юлия Ореховская вместе с мужем купили дом в селе, а также земельный участок. Пара столкнулась с осуждением из-за своего решения, поэтому решила отнестись к этой ситуации с юмором, чтобы высмеять недоброжелателей.