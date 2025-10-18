"Відловили халяву": українка вразила своїм соціальним житлом у Великій Британії (фото)

Інна Мудра з України переїхала жити у Велику Британію й розповіла, як їй вдалося знайти соціальне житло. Своїм досвідом жінка поділилась на сторінці у TikTok.

Українка, яка навчає зйомці та монтажу, провела невеличку екскурсію помешканням, продемонструвавши інтер’єр та планування. Жінка зізнається, що завжди думала, що соціальне житло надається безплатно. Як з’ясувалося, це не так. Фокус розібрався у всіх нюансах.

"Ми отримали соціальне житло в Британії. Раніше я думала, що соціальне житло надається безплатно, і претендувати на нього можуть лише ті, хто має фінансові труднощі. Але виявило, що ні, воно не безкоштовне", — розповідає авторка відео.

Соціальне житло: як отримати

Жінка подавала заявку на сайті Home Choice, де можна побачити варіанти житла у конкретному регіоні. "Хочу розповісти, хто має право на соціальне житло, як його отримати, ціни та інше", — додає вона.

Інна Мудра показала своє соціальне житло

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками. Декого вразило, що помешкання у чудовому стані — світле, просторе та чисте. "А я той, хто працює майже без вихідних на ваше "житло", — дорікнув один з користувачів мережі. Інший додав: "Відловили халяву".

Інші позиції

"Соціальне житло кругом платне, але плата нижча за ринкову набагато", — зауважив ще хтось;

"Це житло на час тимчасового захисту? Чи є можливість залишитися і після? Як це відбувається?" — поцікавилась наступні глядачка.

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками Фото: TikTok

На останній коментар авторка відповіла: "Можна й після залишитись, якщо є право залишатись у Британії, саме житло не залежить від візи".

Відео Інни Мудрої за лічені дні зібрало понад 100 тисяч переглядів, багато коментарів, вподобайок, репостів та інших реакцій від глядачів, яких зацікавила її історія.

Інна Мудра показує своє помешкання Фото: TikTok Інна Мудра показує своє помешкання Фото: TikTok

