Такого ще не бачив: чоловік знайшов у Карпатах хату, де 100 років тому "зупинився час"
Українець, який називає себе представником бойківської етнографічної групи, у своєму блозі показав старовинну українську хату. Помешкання збереглось в автентичному вигляді та вражає своєю красою.
Блогер, у якого понад 71 тисяча підписників у TikTok, натрапив на традиційне помешкання місцевих мешканців в селі Либохора, що на Турківщині – у міжгір'ї Українських Карпат. Чим цікавий цей будинок, де 100 років тому "зупинився час", — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
"То є найкрутіша бойківська хата — село Либохора, Турківщині. Я ще такої хати не бачив. У музеях бачив, але, щоб ще люди жили, гній викидали, щоби соломою було перекрито. Такого ви ще не бачили, я ще не бачив", — ділиться чоловік, зареєстрований на платформі під ніком TikTik (@ja_bojko).
Він додав, що потрібно тішитися, бо хтось до цього часу зберіг автентичну архітектуру та традиції.
Там ще люди живуть
"Це неймовірно — дивіться! Там ще люди живуть. Якби ще мені хто відкрив. Чекайте [дивиться у вікно на інтер’єри всередині помешкання — Ред.]. Якби мені хтось відкрив, я був би безмежно щасливий, вдячний, радий. Нічого собі! Краса. Село Либохора", — підсумував він.
Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками.
- "Бережіть такі пам'ятки. Це наша спадщина, наша історія";
- "Наскільки пам’ятаю, там село невелике — декілька хатин. У мене там родичі живуть";
- "Обожнюю такі хатинки. Добре, що зберегли";
- "Дійсно, хата як з кіно";
- "У такому музеї я народилась. Це були найкращі роки, які назавжди зі мною";
- "Крутецька, ми збудували теж з соломи собі хату, переїхавши з Харкова".
Відео блогера зібрало майже 800 тисяч переглядів, безліч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.
