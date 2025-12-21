Такого ще не бачив: чоловік знайшов у Карпатах хату, де 100 років тому "зупинився час"

Українець, який називає себе представником бойківської етнографічної групи, у своєму блозі показав старовинну українську хату. Помешкання збереглось в автентичному вигляді та вражає своєю красою.

Блогер, у якого понад 71 тисяча підписників у TikTok, натрапив на традиційне помешкання місцевих мешканців в селі Либохора, що на Турківщині – у міжгір'ї Українських Карпат. Чим цікавий цей будинок, де 100 років тому "зупинився час", — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Чоловік показав хату бойківської культури у Карпатах Фото: TikTok

"То є найкрутіша бойківська хата — село Либохора, Турківщині. Я ще такої хати не бачив. У музеях бачив, але, щоб ще люди жили, гній викидали, щоби соломою було перекрито. Такого ви ще не бачили, я ще не бачив", — ділиться чоловік, зареєстрований на платформі під ніком TikTik (@ja_bojko).

Він додав, що потрібно тішитися, бо хтось до цього часу зберіг автентичну архітектуру та традиції.

Відео дня

Там ще люди живуть

"Це неймовірно — дивіться! Там ще люди живуть. Якби ще мені хто відкрив. Чекайте [дивиться у вікно на інтер’єри всередині помешкання — Ред.]. Якби мені хтось відкрив, я був би безмежно щасливий, вдячний, радий. Нічого собі! Краса. Село Либохора", — підсумував він.

Такий вигляд має помешкання всередині Фото: TikTok

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками.

"Бережіть такі пам'ятки. Це наша спадщина, наша історія";

"Наскільки пам’ятаю, там село невелике — декілька хатин. У мене там родичі живуть";

"Обожнюю такі хатинки. Добре, що зберегли";

"Дійсно, хата як з кіно";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"У такому музеї я народилась. Це були найкращі роки, які назавжди зі мною";

"Крутецька, ми збудували теж з соломи собі хату, переїхавши з Харкова".

Відео блогера зібрало майже 800 тисяч переглядів, безліч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

