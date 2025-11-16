Застигло у часі: посеред Карпат знайшли село, якого немає на мапах (фото)

Підтримайте нас RU
Покинуте село у Карпатах
Село Кужбеї у Карпатах | Фото: TikTok

Село Кужбеї на Закарпатті неможливо знайти на мапах, але тут досі живуть люди. Колись у населеному пункті налічували 29 дворів — їх збудували селяни, які втекли у гори від панського гніту. Зараз у мальовничому куточку посеред гір живуть тільки сестри Бряник.

Автори проєкту Ukrainian Traveler показали неймовірні світлини, зроблені у покинутому селі Кужбеї у Карпатах, якого немає на мапах. Туди не ходять потяги й не заїжджають автомобілі. Чим цікава ця застигла в часі мальовнича локація, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Село Кужбеї — єдине неіснуюче на Закарпатті, але тут досі живуть люди. Колись там було 29 дворів, які збудували селяни, що втекли в гори від панського гніту. А зараз живуть тільки сестри Бряник", — зазначають мандрівники в описі до знімків.

Село Кужбеї у Карпатах
Туди не ходять потяги й не заїжджають автомобілі
Фото: TikTok

На жаль, там немає електрики. Світло начебто відрізали ще у 1983-му, коли населений пункт викреслили з реєстру.

Відео дня
Село Кужбеї у Карпатах
У селі є старовинна церква
Фото: TikTok

"Це унікальне високогірне поселення, яке перестало існувати як населений пункт, але зберегло свою особливу атмосферу. І попри все залишається цікавою локацією для туристів", — йдеться в дописі.

Село Кужбеї у Карпатах
Звідси відкриваються неймовірні пейзажі
Фото: TikTok

Глядачі у захваті від побаченого. Багато хто зізнався, що не проти туди переїхати, адже тамтешні гірські пейзажі вражають уяву.

  • "Хочу хату в такому селі", — написав один з учасників обговорення;
  • Інший додав: "Я б посилився";
Село Кужбеї
Природа у селі надихає
Фото: TikTok
  • "То мрія, пожити там!" — написав наступний;
  • Ще хтось прокоментував: "Цікаво хоча б на день туди поїхати на екскурсію, мрії мають можливість здійснюватися".
Село Кужбеї у Карпатах
Село може стати туристичним магнітом
Фото: TikTok

