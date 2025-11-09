Українка показала секретне місце під Києвом, де розташований замок (відео)

Українка відвідала замок Радомисль у Житомирській області. Там можна погуляти по парку, побачити папірню та навіть заночувати в атмосферній обстановці.

У своєму TikTok жінка показала, що цікавого подивитися в місті Радомишль — недалеко від Києва. Саме там розташований стилізований під старовину замок, якому насправді не сотні і не тисячі років.

Українка показала замок у Житомирській області

Замок під Києвом

"А ви знали, що майже в годині від Києва є старовинний замок? З водоспадами, скелями та острівцями. І тут все збережено в своєму первісному вигляді, як тисячі років тому. У 17-му столітті тут була папірня, яка виготовляла папір для Лаври. А зараз можна потрапити на безкоштовну екскурсію та побачити технологію виготовлення паперу 17-го століття. Також можна потрапити на екскурсію і самим замком. Щоправда, ми на неї не встигли. Тому оглянули зали замку самостійно. І найцікавіше, що тут можна навіть заночувати в старовинних інтерʼєрах", — розповіла українка.

Вона наголосила, що музеї та папірня безкоштовні, але вхід на територію парку коштує 250 гривень.

"Тільки обовʼязково врахуйте, що замок-музей працює лише по вихідним дням, а от готель працює щодня", — додала авторка відео.

Замок Радомисль Фото: TikTok

Замок справді старовинний?

Втім, люди в коментарях звернули увагу на правдивість слів, сказаних у ролику. Виявилося, що цей замок побудували відносно нещодавно:

"Там буквально на екскурсії розказують, як все будували, десь в 2007 році і майже вся будівля побудована з нуля на місці старого млина, тому з тисячолітнього там хіба що була купа сміття, які засновники музею вивозили при будівництві".

"Які ж 1000 років і 17 століття!?".

"Які 1000 років тому, його побудували у 2011 році, але за технологією тих часів…а до цього 400 роки тому, там був млин. Відвідайте, дуже цікаво. Чоловік з папірні вам все розкаже".

"Автор, 1000 років тому, ви сказали, ви усвідомлюєте, що було 1000 років тому? І то не замок, а млин перебудований".

