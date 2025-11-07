Пасажири круїзного лайнера чекали на райський відпочинок, а потрапили у пекло (фото)

Омріяний круїзний відпочинок перетворився на нічний жах для двох пасажирів, які тепер подали до суду на компанію Carnival Cruise Line. Кетрін Шоклай та Вільям Мейкок стверджують, що під час своєї подорожі на лайнері Horizon у лютому 2025 року вони прокинулися з численними укусами постільних клопів. Персонал нібито проігнорував їхні скарги.

Як повідомляється у скарзі, уже на другий день круїзу, 17 лютого, Кетрін Шоклай та Вільям Мейкок відчули свербіж і помітили червоні сліди, схожі на укуси комах, на своїх руках і ногах. Про їхню історію написало видання New York Post.

Деталі судового позову

Не надавши цьому неприємному випадку великого значення, пара вирішила переночувати у каюті ще раз. Наступного ранку ситуація різко погіршилася: пасажири прокинулися з ще більшою кількістю червоних плям, розкиданих "від голови до сідниць".

"Жінка обшукала каюту і виявила живих постільних клопів на різних стадіях життєвого циклу, плями від фекалій та їхні яйця. [Вона] ідентифікувала причину червоних слідів як укуси постільних клопів", — йдеться у позовній заяві.

Відео дня

Звинувачення у бездіяльності

Подружжя негайно звернулося до стюарда та повідомила про інцидент до служби підтримки гостей. Згідно з внутрішніми правилами Carnival, персонал має бути навчений розпізнавати ознаки зараження клопами та раз на тиждень інспектувати кожну каюту. У разі виявлення проблеми, приміщення та інші каюти у секції мають пройти хімічну обробку.

Пасажири подали в суд на компанію Фото: Reddit

Однак, згідно з позовом, Шоклай та Мейкок стверджують, що працівники, включно зі стюардами та покоївками, не вжили жодних заходів після того, як гості повідомили про ймовірне зараження.

До кінця подорожі, за словами пари, вони отримали понад 30 окремих укусів.

Наслідки

У позові стверджується, що у пасажирів з’явилися "болючі пухирі", які потрібно було лікувати, множинні темні плями, також вони втратили сон, пережили стрес, що начебто призвело до втрати особистого майна та економічних збитків.

Судно Horizon регулярно проходить інспекції VSP та CDC. Під час перевірки 23 лютого лайнер отримав 93 бали зі 100, а з 2018 року його оцінка не опускалася нижче 91. Водночас CDC зазначає, що це не гарантує відсутність постільних клопів.

"Постільні клопи є у п'ятизіркових готелях та на курортах. Чистота місця не визначає наявність або відсутність клопів", — зазначають представники організації.

Наразі компанія Carnival Cruise Line не коментувала цю історію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.

Крім того, пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.

До того ж в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу цирковий акробат Григорій Мельников родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також розкриває переваги та недоліки професії.