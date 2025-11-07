Пассажиры круизного лайнера ждали райского отдыха, а попали в ад (фото)

Желанный круизный отдых превратился в ночной ужас для двух пассажиров, которые теперь подали в суд на компанию Carnival Cruise Line. Кэтрин Шоклай и Уильям Мейкок утверждают, что во время своего путешествия на лайнере Horizon в феврале 2025 года они проснулись с многочисленными укусами постельных клопов. Персонал якобы проигнорировал их жалобы.

Как сообщается в жалобе, уже на второй день круиза, 17 февраля, Кэтрин Шоклай и Уильям Мейкок почувствовали зуд и заметили красные следы, похожие на укусы насекомых, на своих руках и ногах. Об их истории написало издание New York Post.

Детали судебного иска

Не придав этому неприятному случаю большого значения, пара решила переночевать в каюте еще раз. На следующее утро ситуация резко ухудшилась: пассажиры проснулись с еще большим количеством красных пятен, разбросанных "от головы до ягодиц".

"Женщина обыскала каюту и обнаружила живых постельных клопов на разных стадиях жизненного цикла, пятна от фекалий и их яйца. [Она] идентифицировала причину красных следов как укусы постельных клопов", — говорится в исковом заявлении.

Обвинение в бездействии

Супруги немедленно обратились к стюарду и сообщили об инциденте в службу поддержки гостей. Согласно внутренним правилам Carnival, персонал должен быть обучен распознавать признаки заражения клопами и раз в неделю инспектировать каждую каюту. В случае обнаружения проблемы, помещение и другие каюты в секции должны пройти химическую обработку.

Пассажиры подали в суд на компанию Фото: Reddit

Однако, согласно иску, Шоклай и Мейкок утверждают, что работники, включая стюардов и горничных, не приняли никаких мер после того, как гости сообщили о возможном заражении.

К концу путешествия, по словам пары, они получили более 30 отдельных укусов.

Последствия

В иске утверждается, что у пассажиров появились "болезненные волдыри", которые нужно было лечить, множественные темные пятна, также они потеряли сон, пережили стресс, что якобы привело к потере личного имущества и экономическим убыткам.

Судно Horizon регулярно проходит инспекции VSP и CDC. Во время проверки 23 февраля лайнер получил 93 балла из 100, а с 2018 года его оценка не опускалась ниже 91. В то же время CDC отмечает, что это не гарантирует отсутствие постельных клопов.

"Постельные клопы есть в пятизвездочных отелях и на курортах. Чистота места не определяет наличие или отсутствие клопов", — отмечают представители организации.

Сейчас компания Carnival Cruise Line не комментировала эту историю.

