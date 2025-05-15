Супруги отправились в 15-летний кругосветный круиз, чтобы сэкономить и жить в роскоши

55-летние Ланетт и Йохан Канен решили провести пенсию в открытом море. Сейчас они живут на круизном лайнере Villa Vie Odyssey, где за фиксированную плату обеспечены жильем, питанием и обслуживанием на ближайшие 15 лет.

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Об этом пишет Daily Mail.

55-летние Ланетт и Йохан Канен из США стали героями необычной истории. Супруги решили отказаться от привычной жизни на суше и провести ближайшие 15 лет в путешествии по морям, обогнув весь мир на круизном лайнере Villa Vie Odyssey. Таким необычным образом они намереваются сократить расходы на жилье и коммунальные услуги.

Пара, прожившая десятилетие на Гавайях, столкнулась с растущими ценами и поняла: аренда, еда, страховки и содержание жилья "съедают" большую часть их дохода. После выхода на пенсию они продали свой бизнес по аренде автомобилей, и, наткнувшись на рекламную брошюру об Odyssey, приняли импульсивное, но, как они говорят, очевидное решение. Они решили "обменять" дом на каюту с видом на океан.

"На борту у нас все включено: питание, напитки, уборка дважды в неделю, интернет — и все это за 2716 фунтов стерлингов в месяц. Это дешевле, чем то, что мы платили за аренду и жизнь на Гавайях", — говорит Йохан.

За полгода супруги уже побывали в Испании, Португалии, Белфасте, Южной Америке и на Карибах Фото: Daily Mail

Издание отмечает, что Villa Vie Odyssey — это не просто круизный лайнер. Это жилой корабль с концепцией "дома на воде". За 15 лет он зайдет в 425 портов в 147 странах, и, в отличие от обычных круизов, его пассажиры получают возможность задерживаться в каждой стране по несколько дней.

"У нас было до четырех дней в каждом порту — это позволяет не просто увидеть страну, а прочувствовать ее", — отмечает Ланетт.

За полгода они уже побывали в Испании, Португалии, Белфасте, Южной Америке и на Карибах. В Бразилии пара сняла загородный дом вместе с друзьями — это оказалось очень недорого. В мае супруги планируют впервые сойти с борта в Мексике и навестить своего внука в Аризоне, на время сдав каюту в субаренду.

"Мы чувствуем себя королевскими особами. Персонал даже кланяется нам, обслуживание невероятное. Мы не стираем, не готовим, не убираем. Это полная свобода от рутины", — делится Ланетт.

На лайнере супруги обрели друзей, с которыми теперь чувствуют себя как в большой семье Фото: Daily Mail

На лайнере они обрели друзей, с которыми теперь чувствуют себя как в большой семье.

"Ты не один. Все мы здесь по одной причине: жить иначе. Люди очень разные, но всех объединяет дух свободы", — говорит Йохан.

Супруги не скрывают: есть и трудности. Иногда из-за непогоды лайнеру приходится менять маршрут, как это было, например, с Фолклендскими островами — мечтой Йохана. А в некоторых странах сложно найти нужные продукты для кухни на борту.

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