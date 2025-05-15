Подружжя вирушило у 15-річний навколосвітній круїз, щоб заощадити і жити в розкоші
55-річні Ланетт і Йохан Канен вирішили провести пенсію у відкритому морі. Зараз вони живуть на круїзному лайнері Villa Vie Odyssey, де за фіксовану плату забезпечені житлом, харчуванням та обслуговуванням на найближчі 15 років.
Про це пише Daily Mail.
55-річні Ланетт і Йохан Канен зі США стали героями незвичайної історії. Подружжя вирішило відмовитися від звичного життя на суші і провести найближчі 15 років у подорожі морями, обігнувши весь світ на круїзному лайнері Villa Vie Odyssey. У такий незвичайний спосіб вони мають намір скоротити витрати на житло і комунальні послуги.
Пара, яка прожила десятиліття на Гаваях, зіткнулася зі зростаючими цінами і зрозуміла: оренда, їжа, страховки та утримання житла "з'їдають" більшу частину їхнього доходу. Після виходу на пенсію вони продали свій бізнес з оренди автомобілів, і, натрапивши на рекламну брошуру про Odyssey, ухвалили імпульсивне, але, як вони кажуть, очевидне рішення. Вони вирішили "обміняти" будинок на каюту з видом на океан.
"На борту у нас усе включено: харчування, напої, прибирання двічі на тиждень, інтернет — і все це за 2716 фунтів стерлінгів на місяць. Це дешевше, ніж те, що ми платили за оренду і життя на Гаваях", — каже Йохан.
Видання зазначає, що Villa Vie Odyssey — це не просто круїзний лайнер. Це житловий корабель із концепцією "будинку на воді". За 15 років він зайде в 425 портів у 147 країнах, і, на відміну від звичайних круїзів, його пасажири отримують можливість затримуватися в кожній країні по кілька днів.
"У нас було до чотирьох днів у кожному порту — це дає змогу не просто побачити країну, а відчути її", — зазначає Ланетт.
За пів року вони вже побували в Іспанії, Португалії, Белфасті, Південній Америці та на Карибах. У Бразилії пара зняла заміський будинок разом із друзями — це виявилося дуже недорого. У травні подружжя планує вперше зійти з борту в Мексиці і відвідати свого онука в Аризоні, на час здавши каюту в суборенду.
"Ми відчуваємо себе королівськими особами. Персонал навіть кланяється нам, обслуговування неймовірне. Ми не стираємо, не готуємо, не прибираємо. Це повна свобода від рутини", — ділиться Ланетт.
На лайнері вони знайшли друзів, з якими тепер почуваються як у великій родині.
"Ти не один. Усі ми тут з однієї причини: жити інакше. Люди дуже різні, але всіх об'єднує дух свободи", — каже Йоган.
Подружжя не приховує: є й труднощі. Іноді через негоду лайнеру доводиться змінювати маршрут, як це було, наприклад, із Фолклендськими островами — мрією Йогана. А в деяких країнах складно знайти потрібні продукти для кухні на борту.
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