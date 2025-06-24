Нагадує фільм жахів: під Києвом знайшли покинуте місто, яке притягує туристів (відео)

За кілька десятків кілометрів від Києва є закинута кіностудія, бутафорське містечко, де знімали низку відомих серіалів та фільмів. Вона розташована в селі Ніжиловичі Бучанського району.

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"Чи знаєте ви, що під Києвом є мертве місто, в якому ніхто не проживає? Тут дуже дивна атмосфера, нагадує якийсь фільм жахів", — розповідає блогерка з ніком podorojuy в TikTok.

На вулицях кіностудії є фонтан, церква, будівля, схожа на палац.

"Це місто давно покинули. Сюди потрапляєш, ніби на сторінки якогось хоррору, від Стівена Кінга. Скрип похилених дверей, кривих віконниць, стогін протягу у розбитих шибках. Старі, вигорілі на сонці, вивіски… Все як у кіно. Так воно і дійсно із кіно, адже це покинута кіностудія "Київфільм" у селі Ніжиловичі, на Київщині" — пише авторка ролика.

Користувачі мережі активно відреагували на відео та приступили до обговорення:

"Кіностудія Макарівський район село Ніжиловичі, раніше жила навпроти цеї студії, моя мама і покійний батько будували її, а молодші брати навіть у масовці знімалися в пару серій".

"Зробити б парк для прогулянок, сади, квіти, такі локації для фотосесії!!! Нема господаря гарного для України — який би любив Україну як свою землю і родину! На цьому і заробити можна було і + в бюджет! А ні хай бур'янами заросте і розвалиться , а нащо це все?".

"Бутафорське містечко для зйомок фільмів".

"Чому не кажете, що це КІНОСТУДІЯ в минулому??? Навіщо вводите людей в оману.? Це НЕсправжнє місто,а не "мертве", як ви кажете. Це бутафорія, для зйомок фільмів".

Зокрема, тут знімали такі картини як "Кріпосна", "Щедрик", "Віддана" тощо.

Як дістатися до Ніжиловичів

Ніжиловичі — село Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області. Найближча залізнична станція — Буян, 8 км. Або ж їхати по Житомирській трасі до села Макарів, звідки повернути направо, через село Наливайківка проїхати в Ніжиловичі. В’їзд на студію з боку села. Від Києва до Ніжиловичів — приблизно 70 км.

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