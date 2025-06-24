Напоминает фильм ужасов: под Киевом нашли заброшенный город, который притягивает туристов (видео)

В нескольких десятках километров от Киева есть заброшенная киностудия, бутафорский городок, где снимали ряд известных сериалов и фильмов. Она расположена в селе Нежиловичи Бучанского района.

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"Знаете ли вы, что под Киевом есть мертвый город, в котором никто не проживает? Здесь очень странная атмосфера, напоминает какой-то фильм ужасов", — рассказывает блогерша с ником podorojuy в TikTok.

На улицах киностудии есть фонтан, церковь, здание, похожее на дворец.

"Этот город давно покинули. Сюда попадаешь, будто на страницы какого-то хоррора, от Стивена Кинга. Скрип покосившихся дверей, кривых ставен, стон сквозняка в разбитых стеклах. Старые, выгоревшие на солнце, вывески... Все как в кино. Так оно и действительно из кино, ведь это заброшенная киностудия "Киевфильм" в селе Нежиловичи, Киевской области", — пишет автор ролика.

Пользователи сети активно отреагировали на видео и приступили к обсуждению:

"Киностудия Макаровский район село Нежиловичи, раньше жила напротив этой студии, моя мама и покойный отец строили ее, а младшие братья даже в массовке снимались в пару серий".

"Сделать бы парк для прогулок, сады, цветы, такие локации для фотосессии!!! Нет хозяина хорошего для Украины — который бы любил Украину как свою землю и семью! На этом и заработать можно было и + в бюджет! А нет пусть сорняками зарастет и развалится, а зачем это все?".

"Бутафорский городок для съемок фильмов".

"Почему не говорите, что это КИНОСТУДИЯ в прошлом??? Зачем вводите людей в заблуждение? Это ненастоящий город, а не "мертвый", как вы говорите. Это бутафория, для съемок фильмов".

В частности, здесь снимали такие картины как "Крепостная", "Щедрик", "Преданная" и другие.

Как добраться до Нежиловичей

Нежиловичи — село Макаровской поселковой общины Бучанского района Киевской области. Ближайшая железнодорожная станция — Буян, 8 км. Или же ехать по Житомирской трассе до села Макаров, откуда повернуть направо, через село Наливайковка проехать в Нежиловичи. Въезд на студию со стороны села. От Киева до Нежиловичей — примерно 70 км.

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