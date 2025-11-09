Украинка показала секретное место под Киевом, где расположен замок (видео)

Украинка посетила замок Радомысль в Житомирской области. Там можно погулять по парку, увидеть папирню и даже заночевать в атмосферной обстановке.

В своем TikTok женщина показала, что интересного посмотреть в городе Радомышль — недалеко от Киева. Именно там расположен стилизованный под старину замок, которому на самом деле не сотни и не тысячи лет.

Украинка показала замок в Житомирской области

Замок под Киевом

"А вы знали, что почти в часе от Киева есть старинный замок? С водопадами, скалами и островками. И здесь все сохранено в своем первоначальном виде, как тысячи лет назад. В 17-м веке здесь была бумажная фабрика, которая изготавливала бумагу для Лавры. А сейчас можно попасть на бесплатную экскурсию и увидеть технологию изготовления бумаги 17-го века. Также можно попасть на экскурсию и по самому замку. Правда, мы на нее не успели. Поэтому осмотрели залы замка самостоятельно. И самое интересное, что здесь можно даже заночевать в старинных интерьерах", — рассказала украинка.

Відео дня

Она отметила, что музеи и папирня бесплатные, но вход на территорию парка стоит 250 гривен.

"Только обязательно учтите, что замок-музей работает только по выходным дням, а вот отель работает ежедневно", — добавила автор видео.

Замок Радомысль Фото: TikTok

Замок действительно старинный?

Впрочем, люди в комментариях обратили внимание на правдивость слов, сказанных в ролике. Оказалось, что этот замок построили относительно недавно:

"Там буквально на экскурсии рассказывают, как все строили, где-то в 2007 году и почти все здание построено с нуля на месте старой мельницы, поэтому из тысячелетнего там разве что была куча мусора, которые основатели музея вывозили при строительстве".

"Какие же 1000 лет и 17 век!".

"Какие 1000 лет назад, его построили в 2011 году, но по технологии тех времен ... а до этого 400 лет назад, там была мельница. Посетите, очень интересно. Человек с бумажной фабрики вам все расскажет".

"Автор, 1000 лет назад, вы сказали, вы осознаете, что было 1000 лет назад? И это не замок, а мельница перестроенная".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В нескольких десятках километров от Киева есть заброшенная киностудия, бутафорский городок, где снимали ряд известных сериалов и фильмов.

Приморское село во Франции Порт-Гримо сильно напоминает Венецию, но не имеет столько туристов.

Кроме того, желанный круизный отдых превратился в ночной кошмар для двух пассажиров, которые теперь подали в суд на компанию Carnival Cruise Line.