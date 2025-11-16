Поддержите нас UA
Застыло во времени: посреди Карпат нашли село, которого нет на картах (фото)

Заброшенное село в Карпатах
Село Кужбеи в Карпатах

Село Кужбеи на Закарпатье невозможно найти на картах, но здесь до сих пор живут люди. Когда-то в населенном пункте насчитывали 29 дворов — их построили крестьяне, которые убежали в горы от барского гнета. Сейчас в живописном уголке посреди гор живут только сестры Бряник.

Авторы проекта Ukrainian Traveler показали невероятные фотографии, сделанные в заброшенном селе Кужбеи в Карпатах, которого нет на картах. Туда не ходят поезда и не заезжают автомобили. Чем интересна эта застывшая во времени живописная локация, — читайте в материале Фокуса.

"Село Кужбеи — единственное несуществующее на Закарпатье, но здесь до сих пор живут люди. Когда-то там было 29 дворов, которые построили крестьяне, бежавшие в горы от барского гнета. А сейчас живут только сестры Бряник", — отмечают путешественники в описании к снимкам.

Село Кужбеи в Карпатах
Туда не ходят поезда и не заезжают автомобили
Фото: TikTok

К сожалению, там нет электричества. Свет якобы отрезали еще в 1983-м, когда населенный пункт вычеркнули из реестра.

Відео дня
Село Кужбеи в Карпатах
В селе есть старинная церковь
Фото: TikTok

"Это уникальное высокогорное поселение, которое перестало существовать как населенный пункт, но сохранило свою особую атмосферу. И несмотря на все остается интересной локацией для туристов", — говорится в посте.

Село Кужбеи в Карпатах
Отсюда открываются невероятные пейзажи
Фото: TikTok

Зрители в восторге от увиденного. Многие признались, что не против туда переехать, ведь тамошние горные пейзажи поражают воображение.

  • "Хочу дом в таком селе", — написал один из участников обсуждения;
  • Другой добавил: "Я бы усилился";
Село Кужбеи
Природа в деревне вдохновляет
Фото: TikTok
  • "Это мечта, пожить там!" — написал следующий;
  • Еще кто-то прокомментировал: "Интересно хотя бы на день туда поехать на экскурсию, мечты имеют возможность осуществляться".
Село Кужбеи в Карпатах
Село может стать туристическим магнитом
Фото: TikTok

