Застыло во времени: посреди Карпат нашли село, которого нет на картах (фото)

Село Кужбеи на Закарпатье невозможно найти на картах, но здесь до сих пор живут люди. Когда-то в населенном пункте насчитывали 29 дворов — их построили крестьяне, которые убежали в горы от барского гнета. Сейчас в живописном уголке посреди гор живут только сестры Бряник.

Авторы проекта Ukrainian Traveler показали невероятные фотографии, сделанные в заброшенном селе Кужбеи в Карпатах, которого нет на картах. Туда не ходят поезда и не заезжают автомобили. Чем интересна эта застывшая во времени живописная локация, — читайте в материале Фокуса.

"Село Кужбеи — единственное несуществующее на Закарпатье, но здесь до сих пор живут люди. Когда-то там было 29 дворов, которые построили крестьяне, бежавшие в горы от барского гнета. А сейчас живут только сестры Бряник", — отмечают путешественники в описании к снимкам.

Туда не ходят поезда и не заезжают автомобили Фото: TikTok

К сожалению, там нет электричества. Свет якобы отрезали еще в 1983-м, когда населенный пункт вычеркнули из реестра.

В селе есть старинная церковь Фото: TikTok

"Это уникальное высокогорное поселение, которое перестало существовать как населенный пункт, но сохранило свою особую атмосферу. И несмотря на все остается интересной локацией для туристов", — говорится в посте.

Отсюда открываются невероятные пейзажи Фото: TikTok

Зрители в восторге от увиденного. Многие признались, что не против туда переехать, ведь тамошние горные пейзажи поражают воображение.

"Хочу дом в таком селе", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Я бы усилился";

Природа в деревне вдохновляет Фото: TikTok

"Это мечта, пожить там!" — написал следующий;

Еще кто-то прокомментировал: "Интересно хотя бы на день туда поехать на экскурсию, мечты имеют возможность осуществляться".

Село может стать туристическим магнитом Фото: TikTok

