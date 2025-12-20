Буковель готовят к праздникам: в сети показали, как снег тачками подвозят на склоны (видео)

Плюсовая температура вызвала дефицит снега в Карпатах. Работникам приходится вручную спасать горнолыжные трассы, готовясь к вероятному нашествию туристов.

В условиях небольшого количества снега работники горнолыжных курортов в Карпатах все равно готовят инфраструктуру к рождественским и новогодним праздникам. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео мужчины перевозят снег с помощью садовых тачек от подъемника вверх по склону и выгружают его на узкую полосу подготовленной трассы.

"Это везут снег... чтобы сезон был. А вон там разбрасывают его", — объясняет автор коротенького видеоролика действия работников курорта.

При этом, на момент выхода материала один из самых популярных ресурсов поиска жилья информировал, что свободные места в Буковеле на самую "горячую" дату года, с 31 декабря на 1 января, еще есть в наличии, хотя подавляющее большинство уже забронировано.

Відео дня

Скажем, оставался доступным двухэтажный апартамент в коттедже. Цена за сутки для двух человек составляет 60 тысяч гривен.

Впрочем, можно найти и гораздо более дешевые предложения, как в отелях, так и в частных хозяев.

Milana SPA & Hotel

Усадьба На лугу

Ганц & Spa

Напомним, что участник шоу "МастерШеф" Артем Горбенко признался, что уикенд в Буковеле не в сезон ему обошелся в более 17 тысяч гривен. Он приехал в Карпаты поездом и активно провел три дня, посещая местные туристические локации.

Также Фокус писал о том, что журналистка Екатерина Соляр сравнила цены на отдых в пятизвездочных отелях Буковеля и Египта.