Буковель готують до свят: у мережі показали, як сніг тачками підвозять на схили (відео)

Плюсова температура спричинила дефіцит снігу в Карпатах. Працівникам доводиться вручну рятувати гірськолижні траси, готуючись до ймовірної навали туристів.

В умовах невеликої кількості снігу працівники гірськолижних курортів у Карпатах все одно готують інфраструктуру до різдвяних та новорічних свят. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

На відео чоловіки перевозять сніг за допомогою садових тачок від підйомника вгору по схилу та вивантажують його на вузьку смугу підготовленої траси.

"Це везуть сніг… щоб сезон був. А он там розкидують його", — пояснює авторка коротенького відеоролика дії працівників курорту.

При цьому, на момент виходу матеріалу один з найпопулярніших ресурсів пошуку житла інформував, що вільні місця у Буковелі на "найгарячішу" дату року, з 31 грудня на 1 січня, ще є у наявності, хоча переважна більшість вже заброньована.

Відео дня

Скажімо, залишався доступним двоповерховий апартамент у котеджі. Ціна за добу для двох осіб складає 60 тисяч гривень.

Утім, можна знайти й набагато дешевші пропозиції, як у готелях, так і приватних господарів.

Milana SPA & Hotel

Садиба На лужку

Ганц & Spa

Нагадаємо, що учасник шоу "МастерШеф" Артем Горбенко зізнався, що вікенд у Буковелі не у сезон йому обійшовся в понад 17 тисяч гривень. Він приїхав у Карпати потягом та активно провів три дні, відвідуючи місцеві туристичні локації.

Також Фокус писав про те, що журналістка Катерина Соляр порівняла ціни на відпочинок у пʼятизіркових готелях Буковеля та Єгипту.