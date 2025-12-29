Снегопады отрезали семь сел на Прикарпатье, дорога на Тернопольщину — заблокирована

Сейчас дорогу регионального значения Р 24, которая соединяет Ивано-Франковскую область и Тернопольщину, продолжают расчищать от снежных заносов. Движение по этой трассе заблокировано между селами Котиковка и Семаковцы Городенковской громады. По словам местных жителей, кое-где сугробы снега достигают одного метра высотой.

В ГСЧС сообщили, что из-за обильных снегопадов на Прикарпатье отрезанными остаются 7 населенных пунктов, спасатели транспортировали трех больных на снегоболотоходе "Богун". Фокус собрал все, что известно о непогоде на Прикарпатье.

По состоянию на сейчас отсутствует проезд в 4 села Чернелицкой и 3 села Городенковской территориальных общин. Для расчистки дорог работает техника Службы восстановления и развития инфраструктуры.

Спасатели ГСЧС постоянно мониторят ситуацию и оказывают помощь людям с привлечением снегоболотохода "Богун".

Семь сел отрезаны Фото: ГСЧС

А журналисты "Суспільного" побывали в селе Семаковцы, в котором из-за непогоды отсутствует электроснабжение и сейчас село заблокировано снежными заносами ориентировочно с 13:00 28 декабря.

"Сейчас село Семаковцы отрезано полностью от центральной дороги государственного значения. Переметы у нас очень высокие на самом деле, где-то даже до метра высотой. Не только наше село отрезано, следующие несколько, которые идут за нами, также без сообщения", — говорит местная жительница Ирина Равлюк.

Дорога к селу Семаковцы завалена снегом Фото: Суспільне

По ее словам, женщина в селе встретила семью с двумя детьми из Черниговской области. Они направлялись в Закарпатье и, не доехав до Городенки, застряли в снежном сугробе. Провели там всю ночь. Утром их трактором вытащили местные жители. Сейчас семья находится в Семаковцах и хочет вернуться домой.

В Семаковцах в части домов из-за непогоды нет электроснабжения. Местный житель Михаил Ковальский рассказал, что кое-где света нет уже 38 часов.

По словам председателя Городенковской громады Богдана Кобылянского, из-за заблокированной трассы без сообщения остаются села Семаковцы, Михальче и Поточище.

Специалист по связям с общественностью Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области Людмила Стражник говорит, что на участке дороги постоянно работает техника, но она не справляется. В то же время прогнозирует, что до конца дня, 29 декабря, дорогу разблокируют.

Несколько сел остались без электроснабжения Фото: Соцсети

"Вчера, 28 декабря, грузовой автомобиль с прицепом фактически заблокировал дорогу, и снежные заносы также заблокировали путь для дорожной техники и спецавтомобилей ГСЧС. И поэтому и пришлось в первую очередь разблокировать эти транспортные средства. Сейчас главное, чтобы трактор пробил эту дорогу, а уже автогрейдеры разбрасывают снег на обочину. Сейчас работают пять единиц техники: два автогрейдера, погрузчик, пескоразбрасыватель и трактор", — говорит Людмила Стражник.

Пресс-секретарь "Прикарпатьеоблэнерго" Анастасия Стецько сказала, что по состоянию на 16:00 29 декабря в области частично обесточенными остаются четыре населенных пункта.

Также в ночь на 29 декабря в результате сильного ветра была повреждена крыша Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Речь идет о восстановленном Учебном корпусе №1. Здание ремонтировали после попадания российской ракеты 22 июня 2024 года.

Из-за непогоды часть кровли сорвало, обломки крыши упали на прилегающую территорию.

Напомним, Фокус писал о непогоде на Ивано-Франковщине, когда дороги были заблокированы из-за снегопадов.

Но в воскресенье, 28 декабря, на горнолыжном курорте Буковель также дали старт лыжному сезону. Задержалось открытие из-за теплой погоды и отсутствия снега.