Снег на Прикарпатье парализовал движение на дорогах, спасатели эвакуируют людей, — ГСЧС (видео)

В течение воскресенья 28 декабря на территории Ивано-Франковской области наблюдался мокрый снег и порывы ветра. Непогода осложнила движение транспорта на отдельных участках автодорог.

Спасатели совместно с местными пожарными командами осуществили 12 выездов для оказания помощи участникам дорожного движения. Об этом информируют в региональном ГУ ГСЧС Украины.

Чрезвычайники проводили работы по буксировке транспортных средств и оказания помощи гражданам. В частности, на участке дороги в с. Семаковцы Городенковской ТГ Коломыйского района спасателями отбуксировано 6 транспортных средств и высвобождено 8 человек, из них 5 детей. С помощью автомобиля повышенной проходимости граждане доставлены в стационарный пункт несокрушимости, развернутого на базе 13 ГПСЧ г. Городенка.

Всего было привлечено 36 работников экстренных служб и 11 единиц техники.

Кроме того, в результате осложнения погодных условий на автодороге в с. Стецовка Снятинской ТГ Коломыйского района работниками МПК Стецева отбуксировано 6 транспортных средств, в том числе 1 рейсовый автобус сообщением "Черновцы — Городенка". В указанных транспортных средствах находились 24 человека, из них 2 ребенка.

Спасатели призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, учитывать погодные условия, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также без необходимости воздержаться от поездок.

