Сніг на Прикарпатті паралізував рух на дорогах, рятувальники евакуюють людей, — ДСНС (відео)

Впродовж неділі 28 грудня на території Івано-Франківської області спостерігався мокрий сніг та пориви вітру. Негода ускладнила рух транспорту на окремих ділянках автодоріг.

Рятувальники спільно з місцевими пожежними командами здійснили 12 виїздів для надання допомоги учасникам дорожнього руху. Про це інформують в регіональному ГУ ДСНС України.

Надзвичайники проводили роботи з буксирування транспортних засобів та надання допомоги громадянам. Зокрема, на ділянці дороги в с. Семаківці Городенківської ТГ Коломийського району рятувальниками відбуксирувано 6 транспортних засобів та вивільнено 8 осіб, з них 5 дітей. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності громадян доставлено до стаціонарного пункту незламності, розгорнутого на базі 13 ДПРЧ м. Городенка.

Загалом було залучено 36 працівників екстрених служб та 11 одиниць техніки.

Відео дня

Крім того, внаслідок ускладнення погодних умов на автодорозі в с. Стецівка Снятинської ТГ Коломийського району працівниками МПК Стецева відбуксирувано 6 транспортних засобів, зокрема 1 рейсовий автобус сполученням "Чернівці — Городенка". У зазначених транспортних засобах перебували 24 особи, з них 2 дитини.

Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, враховувати погодні умови, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також без нагальної потреби утриматися від поїздок.

Нагадаємо, Фокус писав, що у неділю, 28 грудня, на гірськолижному курорті Буковель дали старт лижному сезону. Затрималося відкриття через теплу погоду та відсутність снігу.