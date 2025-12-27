У Буковелі оголосили дату початку нового зимового лижного сезону, — ЗМІ

У неділю на гірськолижному курорті Буковель дають старт лижному сезону. Затрималося відкриття через теплу погоду та, відповідно, відсутність снігу.

У останню неділю 2025 року, 28 грудня, на гірськолижному курорті "Буковель" має офіційно розпочатися новий зимовий сезон. Про це виданню "Главком" повідомила адміністрація курорту.

Зазначається, що затримка відкриття трас відбувалася через дефіцит снігу. Але після снігопадів, які пройшли у регіоні та допомогли формуванню необхідної снігової подушки, можна було розпочати підготовку схилів до катання.

У адміністрації курорту наголошують, що окремі траси у Буковелі відкриватимуться поступово, залежно від стану снігового покриття.

Насамперед як стало відомо, відкриваються:

схили: 2C, 5A, 5B, 12B

переходи: B, D

витяги: 2, 5, 12

Додамо, що синоптики на 28 грудня у Буковелі Івано-Франківської області прогнозують хмарну погоду. Увесь день йтиме сильний сніг, який до вечора почне слабшати.

Нагадаємо, що лижний сезон у Карпатах опинився під загрозою зриву через нетипово теплу зиму та відсутність стійких морозів. Станом на середину грудня жоден із провідних гірськолижних курортів країни не зміг повноцінно розпочати роботу лижних трас.

Працівникам курортів у Буковелі доводилося вручну рятувати гірськолижні траси, засипаючи їх штучним снігом.

