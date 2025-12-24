Тепла зима зірвала лижний сезон: чому курорти в Карпатах досі не відкрилися (фото)

Лижний сезон у Карпатах опинився під загрозою зриву через нетипово теплу зиму та відсутність стійких морозів. Станом на середину грудня жоден із провідних гірськолижних курортів країни не зміг повноцінно розпочати роботу лижних трас.

Як повідомляє видання "Главком", аномальні погодні умови суттєво ускладнили роботу всієї гірськолижної індустрії Карпатського регіону. Брак природного снігу у поєднанні з неможливістю ефективного штучного засніження без мінусових температур змусив курорти відкласти відкриття сезону на невизначений термін.

На "Буковелі" — найбільшому гірськолижному курорті України — сезон традиційно стартує наприкінці листопада або на початку грудня. Цього року запуск не відбувся. В адміністрації курорту зазначають, що наразі сніговий покрив повністю відсутній, а точні дати відкриття залежатимуть виключно від погодних умов. Попри окремі спроби тестового штучного снігування, за плюсових температур створити стабільний сніг неможливо. У зв’язку з цим туристам пропонують альтернативні формати відпочинку — оглядові підіймачі, колесо огляду, SPA-зони, ресторани та піші маршрути в горах.

Верхня станція витягу 5 Фото: Скриншот

Схожа ситуація склалася й на горі Тростян у Славській громаді. Хоча на окремих ділянках ще зберігається сніг, його обсяги не дозволяють відкривати лижні траси. Місцеві підприємці наголошують, що без кількох днів стабільного мінуса запуск снігових гармат не дасть бажаного результату. Конкретних термінів початку сезону наразі не називають, очікуючи на зміну погодних умов.

Гірськолижний курорт "Буковиця" на Львівщині також змушений відкласти старт сезону. Через теплу погоду природного снігу немає, а відсутність морозів не дозволяє провести повноцінне штучне засніження. Курорт працює в обмеженому режимі, зосереджуючись на не снігових активностях — прогулянках, оглядових поїздках витягами та рекреаційному відпочинку.

Комплекс відпочинку "Плай" Фото: Скриншот

На інших курортах Львівської області ситуація не краща. У Славському та на гірськолижному комплексі "Плай" сніг присутній лише фрагментарно і в недостатній кількості. Представники адміністрацій зазначають, що часткове штучне снігування можливе лише на окремих відрізках трас і не дозволяє говорити про повноцінний початок сезону.

На Закарпатті лижний сезон також не стартував. Навіть Драгобрат, який зазвичай відкривається одним із перших завдяки високогірному розташуванню, цього року залишився без необхідного снігового покриву. Місцеві підприємці визнають: без кількох днів стабільних мінусових температур снігові гармати не здатні суттєво змінити ситуацію. За наявними прогнозами, значного похолодання найближчим часом не очікується.

ГК "Драгобрат" Фото: Скриншот

Чи розпочнеться курортний сезон у 2025 році

Експерти звертають увагу, що теплі зими в Карпатах поступово стають системною проблемою для гірськолижного бізнесу. У відповідь на кліматичні зміни курорти дедалі активніше розвивають альтернативні формати всесезонного туризму — SPA-напрямки, готельну інфраструктуру, гастрономічні маршрути та рекреаційні послуги.

Коли саме цьогоріч вдасться розпочати лижний сезон, наразі не береться прогнозувати жоден із великих курортів. Ключовим чинником залишається погода, якої Карпати цієї зими поки що так і не отримали.

Нагадаємо, що в умовах невеликої кількості снігу працівники гірськолижних курортів у Карпатах все одно готують інфраструктуру до різдвяних та новорічних свят.

Також Фокус писав, що, за прогнозами синоптиків, з 23 грудня Україну накриє різке похолодання: очікуються снігопади, морозні ночі та слизькі дороги.