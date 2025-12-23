Температура різко впаде: синоптикиня розповіла, коли в Україні очікувати "справжню" зиму

Вже сьогодні, 23 грудня, Україну накриє різке похолодання: очікуються снігопади, морозні ночі та слизькі дороги. Температура повітря протягом доби різко знизиться, перетворивши теплий початок грудня на справжню зимову погоду.

Як повідомляє синоптикиня Леся Пасічник у коментарі виданню "Телеграф", холодний фронт почне діяти з другої половини дня 23 грудня. За її словами, протягом доби термометри опустяться від плюсових значень до 6–8 градусів морозу.

Найсильніше похолодання припаде на Різдвяну ніч. 25 грудня стовпчики термометрів можуть опуститися до 8–13 градусів нижче нуля, що стане найхолоднішою ніччю за весь період похолодання. 26 грудня морози дещо послабшають, але вночі буде ще холодно – 6–11 градусів нижче нуля, вдень – 3–5 градусів морозу.

Синоптикиня попередила, що опади розпочнуться вже сьогодні вдень і пройдуть у вигляді снігу та мокрого снігу до початку ночі 24 грудня. Ще один снігопад прогнозується напередодні Нового року. Через мокрий сніг і заморозки на дорогах утвориться ожеледиця, тому водіям та пішоходам радять бути обережними.

Відео дня

Зі слів Пасічник, потепління прийде лише з 27 грудня: ночами температура триматиметься на рівні 2–7 градусів морозу, вдень – близько нуля або трохи нижче.

Ба більше, синоптикиня звернула увагу, що нинішній грудень виявився аномально теплим. Опадів практично не було – лише невеликий дощ і мряка, а сніговий покрив на півночі країни не сформувався.

Якою буде погода в Україні 24 грудня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 24 грудня в Україні пануватиме справжня зимова атмосфера. У Карпатах та на Прикарпатті небо затягне хмарами, очікується помірний сніг, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця. На більшості інших територій хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише на заході та півночі країни вночі можливий невеликий сніг.

Погода в Україні 24 грудня Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, помірний – 5–10 м/с, а в горах Карпат вдень можливі сильні пориви 15–20 м/с із хуртовиною. Температура вночі коливатиметься від 3 до 8° морозу, на півночі та сході – холодніше, 7–12° морозу; вдень в більшості регіонів – 1–6° морозу. На Закарпатті та півдні країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень очікується 0–5° тепла.

У Київській області та столиці день буде хмарним з проясненнями. Хоч вночі місцями можливий невеликий сніг, вдень опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі по області 7–12° морозу, вдень 1–6° морозу; у Києві вночі 8–10° морозу, вдень 4–6° морозу.

Раніше синоптики розповідали, що в останні дні грудня погода в Україні може стати по-справжньому зимовою. Температура повітря може опуститися до 12 градусів нижче нуля, а на Різдво та Новий рік у жителів більшості регіонів є шанси побачити снігопади.

Також Фокус, посилаючись на прогноз Наталки Діденко, писав, що ближче до Різдва очікується похолодання. Орієнтовно воно почнеться з 26-го грудня.