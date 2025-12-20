Чи випаде сніг на Новий рік і Різдво: прогноз погоди в Україні до кінця грудня

В останні дні грудня погода в Україні може стати по-справжньому зимовою. Температура повітря може опуститися до 12 градусів нижче нуля, а на Різдво та Новий рік у жителів більшості регіонів є шанси побачити снігопади.

Прогноз погоди в Україні на зимові свята синоптик Ігор Кібальчич дав в інтерв'ю "Телеграфу". Він зазначив, що метеорологічна зима у нас досі не наступила: від початку зими стовпчики термометрів у більшості областей перевищували кліматичну норму на 3-5 градусів, а середні показники не опускалися нижче нуля ніде, крім високогірної частини Карпат.

За словами Кабільчича, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово пошириться на більшу частину континенту та принесе більш зимову погоду в Україну.

Зі Святвечіра в усіх українських областях можливі невеликі, а місцями навіть помірні морози, а слабко виражені атмосферні фронти можуть принести сніг у західних, центральних і південно-західних регіонах.

"Лівобережна частина України залишиться в полі високого атмосферного тиску, тому тут похолодання пройде за сухим сценарієм і морози вдарять на голу землю", — зазначив синоптик.

Погода в Україні на Різдво та Новий рік

Фахівець додав, що в останні дні місяця з півночі Європи прийдуть циклони та атмосферні фронти, які все ж можуть принести сніг на Різдво та Новий рік на більшу частину української території.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 25 грудня Фото: скриншот

Погода в Україні до кінця грудня

З 21 по 23 число, за словами синоптика, погода в Україні буде похмурою та туманною, ночами від -4 до +2, удень від -1 до +5, а на крайньому півдні: +6…+8.

Втім напередодні Різдва з арктичною повітряною масою прийде похолодання. На півночі країни температура впаде на 6-8 градусів, в вночі стовпчики термометрів опустяться до -5…-12, в денний час також переважатиме мінус.

Найхолоднішими буде саме Різдво та день після нього і дні з 29 по 31 грудня. При цьому, за словами Кібальчича, розсіється хмарність і стане більше сонячних днів.

Нагадаємо, 19 листопада перший сніг дістався Одещини та Дніпра, а добою раніше сніжило в західних областях.

22 листопада Львів, Луцьк та Івано-Франківськ засипало снігом.