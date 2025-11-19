Дістався Одещини та Дніпра: в Україні випав перший сніг, які регіони засипало (фото, відео)

В Україні 19 листопада в кількох регіонах випав перший сніг. Добою раніше сніжило в західних областях, а тепер майже зимова погода прийшла й на решту української території.

Перший сніг помітили в північних, центральних областях України та навіть на півдні. Фокус розповідає, в яких регіонах сніжило 19 листопада.

Снігопад вперше в цьому сезоні спостерігали в Одеській області в місті Подільськ. Кореспондент "Суспільного" повідомив, що місцями сніговий покрив сягає 3 см, а температура повітря тримається на рівні +1°C.

В Подільську Одеської області випав перший сніг Фото: Суспільне Одеса

Також на півдні вперше засніжило в Миколаївській області.

У соцмережах 19 листопада повідомляють про перший сніг й у Харкові.

В мережі публікують кадри першого снігу на Харківщині Фото: Facebook

Місцеві медіа повідомляють про перший сніг у Кривому Розі Дніпропетровської області.

"Не такий вражаючий, як узимку, однак, як перший маячок, що зима вже на порозі і готова взяти керування погодою у свої міцні руки", — зазначили адміни пабліка "Перший Міський. Кривий Ріг".

Медіа "Інформатор Дніпро" розповіло про перший снігопад у самому Дніпрі. Журналісти зазначили, що через "плюсову" температуру сніг одразу тане.

У сусідній Кіровоградській області сніжило в обласному центрі — Кропивницькому.

Також кадри снігопаду публікують жителі Полтавської області.

У Вінницькій області зафільмували снігопад у місті Бершадь. В соцмережах поширюють кадри мокрого снігу.

18 листопада в Державній прикордонній службі України показували світлини з засніженими пейзажами біля державного кордону у Львівській області.

Нагадаємо, 18 листопада ЗМІ писали, що європейським країнам загрожує мороз, який іде з Сибіру. У континентальній Європі та у Великій Британії очікується падіння температури повітря до -12 градусів.

Під Києвом випав перший сніг 19 жовтня. Сніг на зеленій траві сфотографували грибники у Вишгородському районі.