Добрался до Одесской области и Днепра: в Украине выпал первый снег, какие регионы засыпало (фото, видео)
В Украине 19 ноября в нескольких регионах выпал первый снег. Сутками ранее снежило в западных областях, а теперь почти зимняя погода пришла и на остальную украинскую территорию.
Первый снег заметили в северных, центральных областях Украины и даже на юге. Фокус рассказывает, в каких регионах снежило 19 ноября.
Снегопад впервые в этом сезоне наблюдали в Одесской области в городе Подольск. Корреспондент "Суспільного" сообщил, что местами снежный покров достигает 3 см, а температура воздуха держится на уровне +1°C.
Также на юге впервые заснежило в Николаевской области.
В соцсетях 19 ноября сообщают о первом снеге и в Харькове.
Местные медиа сообщают о первом снеге в Кривом Роге Днепропетровской области.
"Не такой впечатляющий, как зимой, однако, как первый маячок, что зима уже на пороге и готова взять управление погодой в свои крепкие руки", — отметили админы паблика "Первый Городской. Кривой Рог".
Медиа "Информатор Днепр" рассказало о первом снегопаде в самом Днепре. Журналисты отметили, что из-за "плюсовой" температуры снег сразу тает.
В соседней Кировоградской области снежило в областном центре — Кропивницком.
Также кадры снегопада публикуют жители Полтавской области.
В Винницкой области сняли снегопад в городе Бершадь. В соцсетях распространяют кадры мокрого снега.
18 ноября в Государственной пограничной службе Украины показывали фотографии с заснеженными пейзажами возле государственной границы во Львовской области.
Напомним, 18 ноября СМИ писали, что европейским странам грозит мороз, который идет из Сибири. В континентальной Европе и в Великобритании ожидается падение температуры воздуха до -12 градусов.
Под Киевом выпал первый снег 19 октября. Снег на зеленой траве сфотографировали грибники в Вышгородском районе.