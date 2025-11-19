Добрался до Одесской области и Днепра: в Украине выпал первый снег, какие регионы засыпало (фото, видео)

В Украине 19 ноября в нескольких регионах выпал первый снег. Сутками ранее снежило в западных областях, а теперь почти зимняя погода пришла и на остальную украинскую территорию.

Первый снег заметили в северных, центральных областях Украины и даже на юге. Фокус рассказывает, в каких регионах снежило 19 ноября.

Снегопад впервые в этом сезоне наблюдали в Одесской области в городе Подольск. Корреспондент "Суспільного" сообщил, что местами снежный покров достигает 3 см, а температура воздуха держится на уровне +1°C.

В Подольске Одесской области выпал первый снег Фото: Суспільне Одеса

Также на юге впервые заснежило в Николаевской области.

В соцсетях 19 ноября сообщают о первом снеге и в Харькове.

В сети публикуют кадры первого снега на Харьковщине Фото: Facebook

Местные медиа сообщают о первом снеге в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Не такой впечатляющий, как зимой, однако, как первый маячок, что зима уже на пороге и готова взять управление погодой в свои крепкие руки", — отметили админы паблика "Первый Городской. Кривой Рог".

Медиа "Информатор Днепр" рассказало о первом снегопаде в самом Днепре. Журналисты отметили, что из-за "плюсовой" температуры снег сразу тает.

В соседней Кировоградской области снежило в областном центре — Кропивницком.

Также кадры снегопада публикуют жители Полтавской области.

В Винницкой области сняли снегопад в городе Бершадь. В соцсетях распространяют кадры мокрого снега.

18 ноября в Государственной пограничной службе Украины показывали фотографии с заснеженными пейзажами возле государственной границы во Львовской области.

Напомним, 18 ноября СМИ писали, что европейским странам грозит мороз, который идет из Сибири. В континентальной Европе и в Великобритании ожидается падение температуры воздуха до -12 градусов.

Под Киевом выпал первый снег 19 октября. Снег на зеленой траве сфотографировали грибники в Вышгородском районе.