Выпадет ли снег на Новый год и Рождество: прогноз погоды в Украине до конца декабря

В последние дни декабря погода в Украине может стать по-настоящему зимней. Температура воздуха может опуститься до 12 градусов ниже нуля, а на Рождество и Новый год у жителей большинства регионов есть шансы увидеть снегопады.

Прогноз погоды в Украине на зимние праздники синоптик Игорь Кибальчич дал в интервью "Телеграфу". Он отметил, что метеорологическая зима у нас до сих пор не наступила: с начала зимы столбики термометров в большинстве областей превышали климатическую норму на 3-5 градусов, а средние показатели не опускались ниже нуля нигде, кроме высокогорной части Карпат.

По словам Кабильчича, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространится на большую часть континента и принесет более зимнюю погоду в Украину.

С Сочельника во всех украинских областях возможны небольшие, а местами даже умеренные морозы, а слабо выраженные атмосферные фронты могут принести снег в западных, центральных и юго-западных регионах.

"Левобережная часть Украины останется в поле высокого атмосферного давления, поэтому здесь похолодание пройдет по сухому сценарию и морозы ударят на голую землю", — отметил синоптик.

Погода в Украине на Рождество и Новый год в Украине

Специалист добавил, что в последние дни месяца с севера Европы придут циклоны и атмосферные фронты, которые все же могут принести снег на Рождество и Новый год на большую часть украинской территории.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 25 декабря Фото: скриншот

Погода в Украине до конца декабря

С 21 по 23 число, по словам синоптика, погода в Украине будет пасмурной и туманной, по ночам от -4 до +2, днем от -1 до +5, а на крайнем юге: +6...+8.

Впрочем накануне Рождества с арктической воздушной массой придет похолодание. На севере страны температура упадет на 6-8 градусов, в ночью столбики термометров опустятся до -5...-12, в дневное время также будет преобладать минус.

Самыми холодными будет само Рождество и день после него и дни с 29 по 31 декабря. При этом, по словам Кибальчича, рассеется облачность и станет больше солнечных дней.

Напомним, 19 ноября первый снег добрался до Одесской области и Днепра, а сутками ранее снежило в западных областях.

22 ноября Львов, Луцк и Ивано-Франковск засыпало снегом.