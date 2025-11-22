В Украину пришла настоящая зима: Львов, Луцк и Ивано-Франковск заспало снегом (фото, видео)

Как и прогнозировали синоптики, Европу начинает засыпать снегом после туманов и дождей. В западных регионах Украины уже вывели на улицы снегоуборочную технику.

На Волыни, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал снег, который начал идти еще с вечера пятницы. Фокус собрал, что известно и прогнозы синоптиков.

Волынь и Рожищенщину накрыл первый снег. Мокрый снег перешел из утреннего дождя. На территории Рожищенского края снег начал падать ближе к вечеру в пятницу, 21 ноября. Поскольку температура плюсовая, снег быстро растает, однако ожидается снижение температуры и усиление осадков.

"Зимой будет зима", — говорит синоптик из Черкасской области Виталий Постригань. Прогнозы о самой суровой в истории зиме в Украине он называет просто бредом.

Луцк засыпало снегом

"Громкие заголовки и сообщения о "рекордных морозах", "сверхсложной зиме", которую якобы прогнозируют для Украины западные синоптики — сплошной бред. Оснований для панических настроений нет, потому что научно обоснованных и подкрепленных соответствующими методиками прогнозов на такой длительный период — не существует. Все же, зима — холодный период со своими атрибутами и погодными сюрпризами. Поэтому зимой будет зима и морозная погода, даже со снегом", — отметил Виталий Постригань.

Морозы, по его словам, это не редкость, хотя за прошедшие пять лет температурные минимумы не превышали отметку в 10-15 градусов мороза, и мы привыкли к этому. Исключение было в 2021 году, когда в январе и феврале температура воздуха опускалась до 22 градусов ниже нуля.

По словам синоптика, зимой будет зима, похожая на зимы последних лет.

Также снегом засыпало Львов. Там его было столько, что ночью к уборке города привлекли 68 единиц техники и более тысячи дворников.

Снег во Львове

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"Объехали вместе с главами районов и руководителем департамента ЖКХ весь город. Со вчерашнего вечера без остановки падает снег. На некоторых участках видим проблемы, техника работает и оперативно решаем", — сообщил он.

Снег выпал и в Ивано-Франковске и Карпатах. И ГСЧС уже предостерегает, что 22-23 ноября в западных областях Украины прогнозируются дальнейшие снегопады и гололедица.

Снег в Карпатах

По данным прогноза, на Львовщине и Ивано-Франковщине снежный покров может достигать 20-30 см.

Карпаты в снегу

